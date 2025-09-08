Este domingo durante el Clásico Paisa disputado en el estadio Atanasio Girardot entre el DIM y Atlético Nacional, que terminó en un vibrante empate 3-3, Edwin Andrés Cardona volvió a quedar en el centro de la polémica. El mediocampista protagonizó un gesto controvertido en la celebración del tercer gol del equipo Verdolaga, anotado por Alfredo Morelos, que terminó dirigido hacia un sector de la hinchada.

El polémico festejo de Cardona contra los hinchas de Nacional

Tras la anotación de Morelos, Cardona se desahogó con insultos hacia un grupo de aficionados presentes en la tribuna. La acción desató críticas inmediatas, ya que se dio en medio de un ambiente enrarecido entre el jugador y la hinchada.

Hace tres semanas, la relación del volante con la fanaticada se quebró casi por completo. En la eliminación de Atlético Nacional frente al Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores, Cardona erró dos penales y fue expulsado en el duelo de vuelta disputado en el Morumbí. Desde entonces, buena parte de los seguidores Verdolagas lo han señalado como el máximo responsable de la debacle internacional.

En los juegos posteriores en el Atanasio Girardot, el ambiente ha sido hostil: cada vez que toca la pelota, los silbidos son frecuentes. Lo ocurrido este domingo solo avivó las tensiones.

Edwin Cardona no aprende de los errores.pic.twitter.com/OzHsW7Axw9 — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 8, 2025

La aclaración del futbolista tras el partido

En zona mixta, los periodistas le preguntaron directamente por la razón de su festejo. El jugador de 32 años se defendió asegurando que no se trató de un mensaje para toda la hinchada ni para la barra popular del club, Los del Sur.

«La celebración fue para la gente que estaba gritando e insultando, uno escucha todo eso; pero no fue para Los del Sur, eso quiero dejarlo bien en claro. No dije nada malo, simplemente hice un gesto diciendo que estoy aquí. No quiero que me mal interpreten».

Con estas palabras, Cardona intentó separar responsabilidades y recalcar que el gesto no estuvo dirigido hacia la tribuna Sur, donde se ubica la barra que históricamente lo ha respaldado. De hecho, varios de sus líderes son amigos cercanos del jugador desde hace años y han sido su principal apoyo en medio de la tormenta reciente.

“A la gente de Nacional nunca le celebraría un gol”. – Edwin Cardona en zona mixta. 🇳🇬 pic.twitter.com/U2LbedjJ2o — Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) September 8, 2025

Entre la aclaración y la realidad de los hechos

Aunque el mediocampista insistió en que no insultó a nadie, las imágenes de televisión y los videos de los hinchas en el estadio evidencian lo contrario. En las grabaciones se observa con claridad que Cardona lanzó improperios hacia un sector de la tribuna, lo que deja mal parado su intento de justificación.

Su situación personal dentro de Atlético Nacional no atraviesa el mejor momento. El volante perdió la titularidad y solo ha sumado minutos en los segundos tiempos durante los últimos cinco partidos. Además, en lo contractual, al mediocampista le restan diez meses de vínculo con el club, pero desde la dirigencia ya se habla de buscar un acuerdo en diciembre para rescindir su contrato.

Mientras tanto, la relación con la hinchada continúa desgastándose. Buena parte de los aficionados piden que no vuelva a vestir la camiseta Verdolaga, y lo sucedido en el clásico paisa con su polémico festejo solo parece agrandar la brecha.

Cardona, un jugador atrapado en sus emociones

Lo que queda en evidencia es que Cardona, lejos de apaciguar los ánimos, sigue siendo víctima de sus emociones. Su gesto en el tercer gol de Nacional, sumado a la aclaración que no convenció a muchos, ha echado más leña al fuego en un ambiente ya de por sí cargado.

En medio de la incertidumbre, lo único claro es que el futuro de Edwin Cardona en Atlético Nacional se complica cada vez más, tanto por lo deportivo como por lo extrafutbolístico.