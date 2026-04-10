Deportivo Pasto y Deportes Tolima se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la Fecha 16 en la Liga BetPlay. El compromiso se disputará el viernes 10 de abril desde las 20:05 en Colombia, en un choque directo entre dos de los equipos con mayor puntaje en la tabla.

El conjunto nariñense busca retomar el camino de la victoria para sostenerse en la parte alta, mientras que el cuadro pijao atraviesa una racha positiva que lo tiene como uno de los protagonistas del campeonato. Todos los detalles para saber dónde ver Pasto vs Tolima en vivo por TV y online, los horarios internacionales, la sede del partido y el presente de ambos equipos.

Dónde ver Pasto vs Tolima EN VIVO por TV y streaming

El partido Pasto vs Tolima por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora es Pasto vs Tolima en distintos países

El encuentro está programado para las 20:05 en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 20:05

Perú: 20:05

Ecuador: 20:05

México (CDMX): 19:05

Estados Unidos (Este): 21:05

Estados Unidos (Centro): 20:05

Argentina: 22:05

Chile: 22:05

España: 03:05 del sábado 11 de abril

Estos horarios permiten que seguidores internacionales de la Liga BetPlay puedan seguir el compromiso en tiempo real.

Dónde se juega el partido entre Pasto y Tolima

El compromiso se disputará en el Estadio Departamental Libertad, en Pasto. Es la casa del equipo volcánico y uno de los escenarios donde históricamente se ha hecho fuerte el conjunto nariñense.

La altura y el ambiente del estadio suelen ser factores que influyen en el desarrollo del partido, especialmente en encuentros de alta exigencia.

Designación arbitral para la Fecha 16

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Javier Villa (Antioquia)

Asistente 1: Juan García (Antioquia)

Asistente 2: Sebastián Bohórquez (Cundinamarca)

VAR: Ricardo García (Santander)

La conducción arbitral será determinante en un partido que enfrenta a dos aspirantes directos a los primeros lugares del campeonato.

Así llegan Pasto y Tolima al partido

Deportivo Pasto ocupa la segunda casilla con 28 puntos en 15 partidos. Pese a estar en la parte alta, viene de dos jornadas sin victorias y su más reciente compromiso terminó en empate ante Alianza (0-0). El equipo necesita volver a sumar de a tres para sostener su posición privilegiada.

Deportes Tolima, por su parte, es tercero con 27 unidades en 15 encuentros. Llega con una racha de siete jornadas sin derrotas, en las que consiguió cuatro triunfos. La regularidad reciente lo ha consolidado como uno de los equipos más sólidos del campeonato. El choque entre Pasto y Tolima promete intensidad, ritmo y una disputa directa por mantenerse en los primeros puestos de la Liga BetPlay.

Ficha del partido: Pasto vs Tolima

Competición: Liga BetPlay – Fecha 16

Fecha: Viernes 10 de abril

Hora en Colombia: 20:05

Estadio: Departamental Libertad, Pasto

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Javier Villa (Antioquia)

VAR: Ricardo García (Santander).