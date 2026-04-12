Millonarios y Santa Fe protagonizan una nueva edición del clásico bogotano en la Fecha 16 de la Liga BetPlay. El partido se jugará el domingo 12 de abril desde las 14:00 en Colombia, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en la lucha por entrar al grupo de los ocho.

Los dos equipos llegan fuera de la zona de clasificación a playoffs, por lo que el resultado tiene un peso especial en la tabla. Además del orgullo capitalino, están en juego puntos clave para no perder terreno en la recta final del todos contra todos. Acá todos los detalles sobre dónde ver Millonarios vs Santa Fe en vivo por TV y online, horarios internacionales, sede del encuentro y el presente de cada plantel.

Dónde ver Millonarios vs Santa Fe EN VIVO por TV y streaming

El clásico capitalino por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora es Millonarios vs Santa Fe en distintos países

El encuentro está programado para las 14:00 en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

México (CDMX): 13:00

Estados Unidos (Este): 15:00

Estados Unidos (Centro): 14:00

Argentina: 16:00

Chile: 16:00

España: 21:00

Dónde se juega el clásico capitalino este domingo: Estadio El Campín

El partido se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Es la casa de ambos equipos y uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol colombiano. El ambiente en el clásico suele ser determinante, con una rivalidad histórica que trasciende la tabla de posiciones.

Designación arbitral para el clásico en Bogotá por la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Andrés Rojas (Bogotá)

Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá)

Asistente 2: Juan Holguín (Bogotá)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas)

Así llegan Millonarios y Santa Fe en las posiciones de Liga BetPlay

Millonarios ocupa la décima casilla con 21 puntos en 15 partidos. Viene de perder en la visita a Jaguares y necesita recuperar terreno para volver a meterse en la pelea por los ocho. El equipo dirigido por Fabián Bustos afronta el clásico con la presión de sumar en casa.

Convocados de Millonarios al clásico

Arqueros: Diego Novoa y Guillermo De Amores.

Diego Novoa y Guillermo De Amores. Defensores: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Edgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Carlos Sarabia, Samuel Martín, Edgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás. Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega y Sebastián Viveros Del Castillo.

Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega y Sebastián Viveros Del Castillo. Delanteros: Radamel Falcao García, Beckham Castro, Leo Castro, Rodrigo Contreras y Sebastián Mosquera.

Entrenador: Fabián Bustos.

Santa Fe, por su parte, está en la casilla 13 con 19 puntos en 15 juegos. Llega tras un par de jornadas sin victorias y su partido más reciente terminó en empate ante Tolima.

Convocados de Santa Fe

Arqueros: Andrés Mosquera Marmolejo, Weimar Asprilla y Carlos Nemocón.

Andrés Mosquera Marmolejo, Weimar Asprilla y Carlos Nemocón. Defensores: Iván Scarpeta, Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Jeison Angulo, Juan Sebastián Quintero, Víctor Moreno y Christian Mafla.

Iván Scarpeta, Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Jeison Angulo, Juan Sebastián Quintero, Víctor Moreno y Christian Mafla. Mediocampistas: Alexis Zapata, Kilian Toscano, Jader Obrian, Daniel Torres, Omar Fernández Frasica, Luis Palacios y Jhojan Torres.

Alexis Zapata, Kilian Toscano, Jader Obrian, Daniel Torres, Omar Fernández Frasica, Luis Palacios y Jhojan Torres. Delanteros: Hugo Rodallega, Nahuel Bustos, Franco Fagúndez, Edwin Mosquera y Martín Palacios.

El clásico Millonarios vs Santa Fe promete intensidad, historia y una disputa directa por mantenerse con opciones reales de clasificación en la Liga BetPlay.

Ficha del partido: Millonarios vs Santa Fe

Partido: Millonarios vs Santa Fe

Competición: Liga BetPlay – Fecha 16

Fecha: Domingo 12 de abril

Hora en Colombia: 14:00

Estadio: El Campín, Bogotá

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas).