Junior y Atlético Bucaramanga se enfrentan en la Fecha 13 de la Liga BetPlay en un duelo directo por la permanencia en el grupo de los ocho. El compromiso se disputará el martes 24 de marzo desde las 18:00 en Colombia, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Ambos equipos llegan igualados en puntos y con la necesidad de sumar para no perder terreno en la tabla. Junior busca recuperarse tras su última derrota, mientras que Bucaramanga defiende su condición de único invicto del campeonato. Compartimos todos los detalles sobre dónde ver el partido en televisión y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de los equipos.

Dónde ver Junior vs Bucaramanga EN VIVO por TV y streaming

El partido Junior vs Bucaramanga por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY

A qué hora es Junior vs Bucaramanga en distintos países

El compromiso está programado para las 18:00 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 18:00

Perú: 18:00

Ecuador: 18:00

México (CDMX): 17:00

Estados Unidos (Este): 19:00

Estados Unidos (Centro): 18:00

Argentina: 20:00

Chile: 20:00

España: 00:00 del miércoles 25 de marzo.

Dónde se juega el partido de Junior con Bucaramanga: Estadio Romelio Martínez

El escenario del compromiso será el Estadio Romelio Martínez, en Barranquilla. Este histórico recinto ha sido una de las sedes tradicionales del fútbol en la ciudad y suele ofrecer un ambiente intenso cuando Junior actúa como local. La presión de la hinchada y el clima caribeño pueden convertirse en factores determinantes en un partido que enfrenta a dos equipos con aspiraciones similares.

Designación arbitral para la Fecha 13 de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Luis Delgado (Valle)

Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte)

Asistente 2: Diego Moscoso (Bogotá)

VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Así llega Junior al partido ante Bucaramanga

Junior ocupa la novena casilla en la tabla con 19 puntos en 12 partidos. El equipo dirigido por Alfredo Arias viene de perder 2-0 en la visita a Independiente Medellín, resultado que lo sacó momentáneamente del grupo de los ocho. La necesidad de sumar en casa es evidente para un equipo que cuenta con experiencia y poder ofensivo en su nómina.

Convocados de Junior al partido de hoy

Arqueros: Mauro Silveira y Jéfersson Martínez.

Defensores: Daniel Socarrás, Jermein Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Jhomier Guerrero y Yeison Suárez.

Mediocampistas: Juan David Ríos, Jesús Rivas, Andrés Shmalbach, Hárold Rivera, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo, Cristian Barrios y Kevin Pérez.

Delanteros: Luis Fernando Muriel, Teo Gutiérrez y Carlos Bacca.

Entrenador: Alfredo Arias.

Así llega Bucaramanga a la Fecha 13

Atlético Bucaramanga ocupa la octava casilla con 19 puntos y es el único equipo invicto que queda en la Liga BetPlay. En su más reciente compromiso empató 1-1 en casa ante Once Caldas.

El conjunto santandereano ha construido su campaña sobre la solidez defensiva y la regularidad en resultados. La visita a Barranquilla representa una prueba exigente para mantener su invicto y sostenerse en zona de clasificación.

Ficha del partido: Junior vs Bucaramanga

Competición: Liga BetPlay – Fecha 13

Fecha: Martes 24 de marzo

Hora en Colombia: 18:00

Estadio: Romelio Martínez, Barranquilla

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Luis Delgado (Valle)

VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).