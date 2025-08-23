La Liga BetPlay 2025-2 continúa con un duelo que promete intensidad: DIM vs La Equidad, un partido clave para ambos en sus aspiraciones de consolidarse dentro de los ocho primeros. El equipo antioqueño vive su mejor momento en lo que va del semestre, mientras que el conjunto asegurador necesita sumar para no perder terreno en la tabla.

El compromiso corresponde a la Fecha 8 de la Liga BetPlay y se jugará el sábado 23 de agosto de 2025 en el estadio Atanasio Girardot. El pitazo inicial está programado para las 2:00 p.m. (hora en Colombia), en una jornada que pondrá a prueba la solidez del equipo dirigido por Alejandro Restrepo frente a un rival que suele complicar en condición de visitante.

Horario del partido DIM vs La Equidad de la Liga BetPlay

El duelo entre Deportivo Independiente Medellín y La Equidad se disputará este sábado 23 de agosto en el Atanasio Girardot. El horario oficial del compromiso será:

Colombia, Perú y Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Venezuela y Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. México (CDMX): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (EST): 3:00 p.m.

El árbitro encargado de impartir justicia será Carlos Márquez (Bolívar), acompañado por los asistentes Javier Patiño (Meta) y Jair Pozos (Nariño). En el VAR estará Fernando Acuña (Boyacá).

Dónde ver el partido DIM vs La Equidad en TV y ONLINE

La transmisión oficial del compromiso estará disponible en Colombia de la siguiente manera:

TV: Win+ Fútbol.

Win+ Fútbol. Streaming online: a través de la plataforma Win Play, disponible en móviles, tabletas, Smart TV y PC.

De esta manera, los aficionados podrán seguir en vivo cada detalle de este choque entre paisas y aseguradores.

Así llegan DIM y La Equidad al partido en el Atanasio

El DIM atraviesa un momento muy positivo. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llega al encuentro con una racha de 6 partidos consecutivos sin derrotas, de los cuales ha ganado 5, combinando Liga y Copa. Estos resultados le permitieron avanzar en el torneo copero y meterse en el grupo de los ocho en la Liga. Actualmente suma 13 puntos en 7 fechas, lo que refleja el buen presente del conjunto antioqueño.

En contraste, La Equidad ha tenido un semestre más irregular. El cuadro capitalino solo ha logrado ganar uno de sus últimos cuatro encuentros y se ubica en la casilla 10 de la tabla con 9 puntos. Aunque su rendimiento defensivo sigue siendo una de sus principales fortalezas, el equipo de Diego Merino necesita recuperar contundencia ofensiva si quiere volver a los puestos de clasificación.

Convocados del DIM al partido de la Liga BetPlay

El técnico Alejandro Restrepo entregó la lista de citados para el compromiso ante La Equidad:

Arqueros: Éder Chaux e Íker Blanco.

Éder Chaux e Íker Blanco. Defensores: Fáiner Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño, Léyser Chaverra y Juan David Arizala.

Fáiner Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño, Léyser Chaverra y Juan David Arizala. Mediocampistas: Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Halam Loboa, Léider Berrío, Alexis Serna, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera y Jaime Alvarado.

Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Halam Loboa, Léider Berrío, Alexis Serna, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera y Jaime Alvarado. Delanteros: Ménder García, Luis Sandoval, Jáder Valencia, Francisco Fydriszewski y Brayan León.

Con este grupo de futbolistas, el Medellín buscará mantener su racha ganadora en la Liga BetPlay y seguir sumando puntos importantes en casa.