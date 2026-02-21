Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la Fecha 8 en la Liga BetPlay. Ambos equipos llegan igualados en puntos y con aspiraciones claras de consolidarse en el grupo de los ocho. El compromiso se disputará el sábado 21 de febrero desde las 16:10 en Colombia.

El duelo en el estadio Américo Montanini promete intensidad y buen fútbol. Bucaramanga buscará aprovechar su condición de local para sostener su diferencia de gol y el partido pendiente que lo favorece en la tabla, mientras que Deportivo Cali llega motivado tras una victoria clave en la jornada anterior. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, designación arbitral y el presente de ambos equipos.

Dónde ver Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali EN VIVO por TV y streaming

El partido Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora es Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali en distintos países

El compromiso está programado para las 16:10 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados en otros países:

Colombia: 16:10

Perú: 16:10

Ecuador: 16:10

México (CDMX): 15:10

Estados Unidos (Este): 17:10

Estados Unidos (Centro): 16:10

Argentina: 18:10

Chile: 18:10

España: 22:10.

Dónde se juega el partido de Deportivo Cali este sábado: estadio Américo Montanini

El escenario del compromiso será el estadio Américo Montanini, en Bucaramanga, con capacidad para más de 24 mil espectadores. Es la casa de Atlético Bucaramanga y un estadio que suele ejercer presión sobre los equipos visitantes gracias al ambiente de su hinchada. Para el conjunto local, jugar ante su público es un factor determinante en un duelo directo por posiciones en la parte alta de la tabla.

Designación arbitral para el partido de la Fecha 8 en la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Alejandro Moncada (Antioquia)

Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia)

Asistente 2: Guillermo Agudelo (Antioquia)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

Así llega Deportivo Cali al partido en Bucaramanga

El cuadro dirigido por Alberto Gamero ocupa la sexta casilla de la tabla con 10 puntos. Ha disputado 7 partidos, ganó 3 y perdió 3, resultados que lo mantienen en la pelea por ingresar y sostenerse en el grupo de clasificación. Viene de conseguir una victoria importante ante Atlético Nacional en el clásico disputado en su estadio, un resultado que elevó la confianza del plantel y fortaleció su rendimiento colectivo.

Convocados de Deportivo Cali para la visita a Bucaramanga

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez.

Defensores: Fabián Viáfara, Julián Quiñones, José Caldera, Fernando Álvarez, Felipe Aguilar, Juan José Tello y Andrés Correa.

Mediocampistas: Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo, Yani Quintero, Andrés Colorado, Matías Orozco, Emanuel Reynoso, Johan Martínez y Juan José Montoya.

Delanteros: Juan Manuel Arango, Avilés Hurtado y Steven Rodríguez.

Entrenador: Alberto Gamero.

Ficha del partido: Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali

Competición: Liga BetPlay – Fecha 8

Fecha: Sábado 21 de febrero

Hora en Colombia: 16:10

Estadio: Américo Montanini, Bucaramanga

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).