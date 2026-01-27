La Liga BetPlay trae de regreso uno de los duelos más representativos del oriente colombiano. Cucuta Deportivo recibe a Atletico Bucaramanga en la Fecha 3 del campeonato, en un partido que vuelve a jugarse de manera oficial tras seis años de ausencia en la máxima categoría.

El encuentro se disputará el martes 27 de enero de 2026, desde las 4:00 p.m. (hora de Colombia), en el tradicional Estadio General Santander. A continuación, todos los detalles para ver el partido en vivo, la designación arbitral, el presente de ambos equipos y las posibles alineaciones.

Dónde ver Cúcuta vs Atlético Bucaramanga en TV y online

El clásico tendrá transmisión exclusiva por las señales oficiales del fútbol profesional colombiano:

TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Estadio y horario del clásico en el General Santander

El Estadio General Santander será nuevamente el escenario del clásico regional, con un ambiente que promete ser intenso desde las tribunas. El pitazo inicial está programado para las 4:00 p.m., un horario que permitirá una alta asistencia y un marco especial para el regreso oficial de este enfrentamiento histórico.

Árbitro del partido y equipo VAR

La Comisión Arbitral designó a Luis Delgado (Valle) como juez central del compromiso. Estará acompañado por:

Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas)

Jhon Gallego (Caldas) Asistente 2: Eliécer Jiménez (Magdalena)

Eliécer Jiménez (Magdalena) VAR: Luis Picón (Antioquia)

Así llegan Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga al clásico de la Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo atraviesa un inicio complicado en su regreso a la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Nelson Florez no ha sumado puntos en dos partidos, tras caer ante Once Caldas (1-2) y Internacional de Bogotá (2-1). Estos resultados lo tienen último en la tabla, aumentando la presión para el clásico, que aparece como una oportunidad clave para cambiar el rumbo.

Atlético Bucaramanga, en contraste, llega con buenas sensaciones. El conjunto que dirige Leonel Alvarez se mantiene invicto, con 4 puntos en dos jornadas. Venció a Millonarios (2-1) y luego empató 1-1 con Llaneros, mostrando equilibrio y competitividad en este arranque de semestre.

Formaciones confirmadas para el clásico en Cúcuta

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Mauricio Duarte, Brayan Montaño, Jhon Quiñones, Sebastián Rodríguez; Santiago Orozco, Léider Berdugo, Víctor Mejía, Luifer Hernández; Eduar Arizalas y Jaime Peralta. DT: Nelson Flórez.

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Jéfferson Mena, Martín Rea, Freddy Hinestroza; Aldair Zárate, Félix Charrupí, Jhon Fredy Salazar, Fabián Sambueza, Juan Camil Mosquera; Luciano Pons. DT: Leonel Álvarez.

Ficha del partido: Cúcuta Deportivo vs Atlético Bucaramanga

Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 3

Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 3 Fecha: Martes 27 de enero de 2026

Martes 27 de enero de 2026 Hora: 4:00 p. m. (Colombia)

4:00 p. m. (Colombia) Estadio: General Santander (Cúcuta)

General Santander (Cúcuta) TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Luis Delgado (Valle)

Luis Delgado (Valle) VAR: Luis Picón (Antioquia)

Un clásico que vuelve al calendario oficial del fútbol colombiano, con realidades distintas y un alto componente emocional en Cúcuta.