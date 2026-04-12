Deportivo Cali y Llaneros se enfrentan en partido que estaba aplazado de la Fecha 9 de la Liga BetPlay en un duelo clave para la parte media alta de la tabla. El compromiso se disputará el domingo 12 de abril desde las 16:10 en Colombia, en el estadio Deportivo Cali.

El conjunto verdiblanco atraviesa un momento positivo tras sumar dos victorias consecutivas, mientras que Llaneros llega motivado luego de conseguir un triunfo importante como visitante. Acá todos los detalles para saber dónde ver Deportivo Cali vs Llaneros en vivo por televisión y online, los horarios internacionales, la sede del partido y el presente de ambos equipos.

Dónde ver Deportivo Cali vs Llaneros EN VIVO por TV y streaming

El partido Deportivo Cali vs Llaneros por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora es Deportivo Cali vs Llaneros en distintos países

El encuentro está programado para las 16:10 en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 16:10

Perú: 16:10

Ecuador: 16:10

México (CDMX): 15:10

Estados Unidos (Este): 17:10

Estados Unidos (Centro): 16:10

Argentina: 18:10

Chile: 18:10

España: 23:10.

Dónde se juega el partido: Estadio Deportivo Cali

El compromiso se disputará en el estadio Deportivo Cali, casa del conjunto azucarero. El escenario ubicado en Palmaseca es uno de los más modernos del país y suele ser un fortín cuando el equipo atraviesa buenos momentos deportivos.

Designación arbitral para la Fecha 9 de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío)

Asistente 1: Elkin Charrys (Bolívar)

Asistente 2: Diego Urrego (Cundinamarca)

VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá)

La conducción arbitral será clave en un duelo que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de mantenerse en zona competitiva.

Así llegan Deportivo Cali y Llaneros al partido

Deportivo Cali ocupa la séptima casilla con 22 puntos en 15 partidos. Ha ganado seis encuentros y perdió cuatro. Llega tras un par de victorias consecutivas: primero ante Pereira (1-0) y luego frente a Junior como visitante (1-2), resultados que fortalecieron su posición en la tabla.

Llaneros, por su parte, está en el puesto 11 con 20 puntos en 15 juegos. Viene de lograr un triunfo destacado en el Campín ante Santa Fe (0-1), lo que le permitió mantenerse cerca del grupo de los ocho.

Convocados de Deportivo Cali vs. Llaneros

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez.

Defensores: Fabián Viáfara, Luis Manuel Orejuela, Julián Quiñones, Felipe Aguilar, Mateo Benítez, Juan José Tello, Andrés Correa y Fernando Álvarez.

Mediocampistas: Yani Quintero, Daniel Giraldo, Andrés Colorado, Matías Orozco, Emanuel Reynoso y Johan Martínez.

Delanteros: Avilés Hurtado, Juan Dinenno, Steven Rodríguez y Jhon Michael Aponzá.

Entrenador: Rafael Dudamel.

Ficha del partido: Deportivo Cali vs Llaneros

Competición: Liga BetPlay – Fecha 9

Fecha: Domingo 12 de abril

Hora en Colombia: 16:10

Estadio: Deportivo Cali, Palmaseca

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)

VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá).