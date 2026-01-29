La Liga BetPlay 2026-1 continúa su desarrollo y la Fecha 3 presenta un cruce interesante en Medellín entre Águilas Doradas y Deportivo Cali, dos equipos que llegan con realidades distintas y la necesidad de seguir sumando en este arranque de campeonato.

El partido se jugará el jueves 29 de enero de 2026, desde las 4:00 p.m. (hora en Colombia), en el estadio Cincuentenario, escenario que se estrena este año en los partidos del FPC. Acá los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, el equipo arbitral, el momento de cada club y la lista de convocados del Deportivo Cali.

Dónde ver Águilas Doradas vs Deportivo Cali en TV y online

El encuentro contará con transmisión exclusiva a través de los canales oficiales del fútbol profesional colombiano:

TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Streaming: Win Play.

Estadio y horario del partido de Deportivo Cali

El estadio Cincuentenario, ubicado en Medellín, será el escenario de este compromiso correspondiente a la tercera jornada del campeonato. El balón rodará desde las 4:00 de la tarde, en un horario que suele ofrecer buenas condiciones climáticas y ritmo de juego constante.

Árbitro del partido y equipo VAR

La Comisión Arbitral designó a Carlos Márquez (Bolívar) como juez central del compromiso. El equipo arbitral estará conformado por:

Asistente 1: Iván Ballesta (Cundinamarca)

Iván Ballesta (Cundinamarca) Asistente 2: Fabio Parra (Huila)

Fabio Parra (Huila) VAR: Nicolás Gallo (Caldas)

Así llegan Águilas Doradas y Deportivo Cali a la Fecha 3 de la Liga BetPlay

Deportivo Cali llega al partido con un impulso importante tras su actuación en la jornada anterior. El equipo dirigido por Alberto Gamero viene de derrotar al DIM, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos del campeonato luego de dos fechas disputadas. El objetivo ahora será mantener la regularidad y comenzar a escalar posiciones en la tabla.

Águilas Doradas, por su parte, suma un punto en lo que va del certamen. El equipo antioqueño empató como visitante ante Santa Fe en su debut, pero en la jornada anterior cayó en condición de local frente a Deportivo Pasto (1-2). Este partido aparece como una oportunidad para hacerse fuerte nuevamente y mejorar su balance en el inicio del semestre.

Convocados de Deportivo Cali para la visita a Águilas Doradas

El cuerpo técnico del conjunto verdiblanco definió la lista de jugadores que estarán disponibles para el duelo en Medellín:

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rojo.

Pedro Gallese y Alejandro Rojo. Defensores: Fabián Viáfara, José Caldera, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa y Juan José Tello.

Fabián Viáfara, José Caldera, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andrés Correa y Juan José Tello. Mediocampistas: Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Andrés Colorado, Yani Quintero, Daniel Giraldo, Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Javier Mena y Michael Aponzá.

Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Andrés Colorado, Yani Quintero, Daniel Giraldo, Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Javier Mena y Michael Aponzá. Delanteros: Avilés Hurtado, Steven Rodríguez y Juan Dinenno.

Ficha del partido: Águilas Doradas vs Deportivo Cali

Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 3

Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 3 Fecha: Jueves 29 de enero de 2026

Jueves 29 de enero de 2026 Hora: 4:00 p. m. (Colombia)

4:00 p. m. (Colombia) Estadio: Cincuentenario (Medellín)

Cincuentenario (Medellín) TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)

Carlos Márquez (Bolívar) VAR: Nicolás Gallo (Caldas)

Un partido clave para medir el momento de ambos equipos en la Liga BetPlay, con Deportivo Cali buscando continuidad y Águilas Doradas la reacción en casa.