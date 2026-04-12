El más reciente clásico antioqueño volvió a dejar una sensación amarga en el DIM. La derrota frente a Atlético Nacional en la Liga BetPlay no solo impactó la tabla de posiciones. También reforzó una tendencia que se ha vuelto difícil de ignorar: el pobre balance del equipo en los clásicos desde que lo dirige Alejandro Restrepo.

Los números acumulados en los últimos enfrentamientos muestran un panorama complicado para el Poderoso. En 11 clásicos disputados bajo el mando del entrenador, el Medellín apenas ha logrado una victoria. El resto de la racha se completa con 5 empates y 5 derrotas, una estadística que ha marcado varios momentos decisivos de los torneos recientes.

El último clásico antioqueño que volvió a golpear al DIM

El duelo más reciente entre Medellín y Nacional terminó con derrota para el Poderoso en un partido lleno de emociones. El marcador final fue 3-2 a favor del conjunto verdolaga, un resultado que volvió a inclinar el clásico del lado del rival de patio.

El DIM logró marcar a través de Daniel Cataño y Daniel Londoño, pero los goles no fueron suficientes para quedarse con el resultado. Por el lado de Nacional anotaron Andrés Sarmiento y Juan Manuel Rengifo, además de un autogol de José Ortiz, una acción que terminó inclinando definitivamente el resultado del partido. La derrota tuvo consecuencias directas en la clasificación y volvió a encender el debate sobre el rendimiento del equipo en los clásicos.

Los números del DIM con Restrepo ante Atlético Nacional

El balance completo de clásicos del Medellín con Alejandro Restrepo muestra una estadística difícil para el club.

En 11 enfrentamientos disputados, el registro es el siguiente:

1 victoria del DIM

5 empates

5 derrotas

Más allá de los números, lo que también pesa es el contexto de algunos de esos partidos. En esa racha aparecen compromisos decisivos de torneos recientes. El Medellín perdió el clásico en una semifinal de Copa, también cayó en una final de Copa y tampoco logró imponerse en los enfrentamientos disputados durante los cuadrangulares semifinales del campeonato. Ese historial ha sido uno de los temas recurrentes entre los seguidores del equipo, especialmente por la importancia que tiene el clásico antioqueño dentro del calendario del fútbol colombiano.

Todos los clásicos paisas del DIM con Alejandro Restrepo

Semifinales Copa 2024, ida: Atlético Nacional 2-0 DIM (Andrés Sarmiento y Pablo Cepellini)

Atlético Nacional 2-0 DIM (Andrés Sarmiento y Pablo Cepellini) Semifinales Copa 2024, vuelta: DIM 1-0 Atlético Nacional (Ménder García)

DIM 1-0 Atlético Nacional (Ménder García) Liga 2025-1: Atlético Nacional 1-1 DIM (Kevin Viveros; Francisco Chaverra)

Atlético Nacional 1-1 DIM (Kevin Viveros; Francisco Chaverra) Liga 2025-1: DIM 1-1 Atlético Nacional (Marcus Vinicius; Edwin Cardona)

DIM 1-1 Atlético Nacional (Marcus Vinicius; Edwin Cardona) Liga 2025-2: DIM 3-3 Atlético Nacional (Brayan León x 2 y Léyser Chaverra; Facundo Batista x 2 y Alfredo Morelos)

DIM 3-3 Atlético Nacional (Brayan León x 2 y Léyser Chaverra; Facundo Batista x 2 y Alfredo Morelos) Liga 2025-2: Atlético Nacional 5-2 DIM (Marino Hinestroza x 2, Andrés Sarmiento, Andrés Felipe Román y William Tesillo; Francisco Fydriszewski y Francisco Chaverra)

Atlético Nacional 5-2 DIM (Marino Hinestroza x 2, Andrés Sarmiento, Andrés Felipe Román y William Tesillo; Francisco Fydriszewski y Francisco Chaverra) Liga 2025-2, cuadrangulares: DIM 0-0 Atlético Nacional

DIM 0-0 Atlético Nacional Liga 2025-2, cuadrangulares: Atlético Nacional 2-1 DIM (Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos; Francisco Fydriszewski)

Atlético Nacional 2-1 DIM (Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos; Francisco Fydriszewski) Final de Copa 2025, ida: Atlético Nacional 0-0 DIM

Atlético Nacional 0-0 DIM Final de Copa 2025, vuelta: DIM 0-1 Atlético Nacional (Andrés Felipe Román)

DIM 0-1 Atlético Nacional (Andrés Felipe Román) Liga 2026-1: DIM 2-3 Atlético Nacional (Daniel Cataño y Daniel Londoño; Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo y José Ortiz -autogol-).

Cómo quedó el DIM en la Liga BetPlay tras el clásico

La derrota en el clásico también tuvo un impacto importante en la tabla del campeonato. El Medellín quedó ubicado en la casilla 14 con 17 puntos en 15 partidos disputados. Ese registro deja al equipo a cinco puntos del octavo lugar, cuando restan cuatro jornadas para el final del todos contra todos.

Con ese panorama, las posibilidades de clasificación del DIM se han reducido considerablemente. El equipo necesitaría una combinación de resultados favorables y un cierre casi perfecto para mantenerse con vida en la pelea por los cuadrangulares.

Qué se sabe del futuro de Alejandro Restrepo en el DIM

El contexto deportivo ha generado preguntas sobre la continuidad de Alejandro Restrepo al frente del Medellín. Por ahora, el entrenador tiene contrato vigente con el club, por lo que su continuidad no depende únicamente de los resultados de un partido.

Además, el equipo sigue compitiendo en la Copa Libertadores, donde ya inició su participación en la fase de grupos con un empate como local. Ese escenario internacional también influye en el análisis del momento del cuerpo técnico.

En medio de competiciones decisivas, el club ha optado por mantener el proceso mientras se esperan los resultados de los partidos que restan tanto en la liga local como en el torneo continental. El cierre de la temporada, por lo tanto, será determinante para evaluar el rumbo del proyecto deportivo del Medellín y el futuro de su entrenador.

Preguntas frecuentes sobre el DIM con Alejandro Restrepo en clásicos ante Atlético Nacional

¿Cuántos clásicos ha jugado el DIM ante Atlético Nacional con Alejandro Restrepo como DT?

El balance del Independiente Medellín con Alejandro Restrepo como entrenador en clásicos ante Atlético Nacional es de 11 partidos disputados. En esa serie, el DIM apenas logró una victoria, registró cinco empates y sufrió cinco derrotas.

¿Cuál fue el resultado del último clásico entre DIM y Atlético Nacional?

El clásico más reciente entre Independiente Medellín y Atlético Nacional terminó con victoria del cuadro verdolaga por 3-2. Los goles del DIM fueron de Daniel Cataño y Daniel Londoño, mientras que Nacional anotó con Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo y un autogol.

¿Cómo quedó el DIM en la tabla de la Liga BetPlay tras perder el clásico?

Después de la derrota en el clásico antioqueño, el Independiente Medellín quedó en la casilla 14 de la Liga BetPlay con 17 puntos en 15 partidos. El equipo está a cinco puntos del octavo lugar con cuatro jornadas restantes.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Alejandro Restrepo en el DIM?

Alejandro Restrepo continúa como entrenador del Independiente Medellín y mantiene contrato vigente con el club. Su continuidad dependerá principalmente de los resultados que obtenga el equipo en la Liga BetPlay y en la fase de grupos de la Copa Libertadores.