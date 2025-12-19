El Deportivo Independiente Medellín se prepara para una reestructuración profunda de cara a la temporada 2026 y uno de los focos principales está en la portería, una zona que sufrirá cambios totales en cuestión de semanas. Con la salida confirmada de Washington Aguerre y la inminente partida de Éder Chaux, la dirigencia del Poderoso ya se mueve para cerrar al arquero que asumirá la responsabilidad bajo los tres palos. En ese escenario, un nombre tomó fuerza y hoy lidera la lista de candidatos.

Un relevo urgente en el arco del DIM

La planificación deportiva del DIM para 2026 contempla un giro radical en el arco. La salida simultánea de sus dos guardametas principales obliga al club a actuar con rapidez y precisión en el mercado. Por eso, desde hace varios días, los directivos analizan un listado de arqueros con experiencia, liderazgo y presente competitivo en el Fútbol Profesional Colombiano.

Dentro de ese radar, un perfil sobresale por encima del resto y ya cuenta con amplio consenso interno: Salvador Ichazo.

Salvador Ichazo, el nombre que tomó ventaja

El arquero uruguayo de 33 años, actualmente en Deportivo Pereira, aparece como el principal apuntado para convertirse en el nuevo guardián del arco rojo. Desde su llegada al fútbol colombiano a mediados de 2024, Ichazo se consolidó rápidamente como uno de los arqueros más confiables del torneo.

Sus actuaciones con el conjunto Matecaña estuvieron marcadas por seguridad, personalidad, buen juego aéreo y una notable capacidad para atajar penales, cualidades que no pasaron desapercibidas para los clubes grandes del país. De hecho, en el pasado reciente ya había despertado interés de equipos como Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

Hoy, ese recorrido y su regularidad lo ponen un paso adelante en la carrera por llegar al DIM.

La situación contractual que facilita la operación

Aunque Salvador Ichazo tiene contrato vigente con Deportivo Pereira por dos años más, el contexto actual del club risaraldense juega a favor del Medellín. La institución atraviesa una crisis institucional y deportiva profunda, lo que abre la puerta a negociaciones anticipadas.

Desde Pereira entienden que una eventual salida del arquero permitiría aliviar la carga salarial, especialmente teniendo en cuenta que su contrato fue firmado en un momento económico muy distinto. Esa disposición a negociar convierte la operación en un escenario viable para el DIM, que busca cerrar el tema del arquero lo antes posible.

Washington Aguerre se despide del Poderoso

En paralelo, la salida de Washington Aguerre ya es un hecho. El arquero uruguayo se despidió de la hinchada a través de sus redes sociales, cerrando un ciclo marcado por contrastes. Durante el 2025, su paso por el DIM dejó actuaciones destacadas, pero también episodios polémicos que dividieron opiniones.

Todo apunta a que Aguerre regresará a Peñarol, club del que es hincha y donde ya es considerado prioridad absoluta en el mercado. Para el arquero, el retorno representa múltiples ventajas:

Regresa al club de sus afectos.

Conoce perfectamente la institución y su entorno.

Tendría asegurado protagonismo deportivo.

Le ofrecerían un contrato superior a un año.

Existe disposición para comprar un porcentaje de sus derechos.

Éder Chaux también cambiará de aires

La renovación total del arco se completará con la salida de Éder Chaux. El guardameta colombiano, suplente durante buena parte del año, recibió en las últimas semanas ofertas atractivas de otros clubes donde tendría la posibilidad de ser titular indiscutido y asumir un rol protagónico.

Ante ese panorama, Chaux buscará nuevos horizontes, dejando al DIM sin ninguno de los dos arqueros que integraron su plantel principal en 2025.

La idea del DIM para la portería 2026

Con este escenario, la hoja de ruta del Medellín es clara. La dirigencia trabaja para que la portería 2026 quede en manos de Salvador Ichazo y José Luis Chunga, este último ya completamente recuperado de la lesión que lo marginó de las canchas durante casi un año.

La intención es que ambos compitan por el puesto, elevando el nivel interno y garantizando seguridad en una posición clave. En el DIM consideran que Chunga está listo para volver a pelear por la titularidad y que la llegada de un arquero experimentado como Ichazo sería el complemento ideal.

Mientras se definen los detalles finales, todo indica que el reemplazo de Washington Aguerre ya tiene nombre propio y que el Poderoso avanza con paso firme en una de las decisiones más importantes de su proyecto para 2026.