El Deportivo Independiente Medellín afronta un compromiso clave en la noche de este viernes en el estadio Atanasio Girardot, cuando reciba a Internacional de Bogotá por la quinta jornada de la Liga BetPlay. El flojo arranque del DIM, con dos derrotas y dos empates, ha puesto bajo fuerte presión el proceso del técnico Alejandro Restrepo, al punto de que el resultado de este partido podría incidir de manera directa en la continuidad de su ciclo al frente del Poderoso de la Montaña, en medio de una hinchada visiblemente inconforme con el presente del equipo.

DIM vs Internacional de Bogotá: Canales de Televisión y Plataformas Online HOY EN VIVO

Partido : Independiente Medellín vs Internacional de Bogotá

: Independiente Medellín vs Internacional de Bogotá Fecha : Viernes 6 de febrero de 2026

: Viernes 6 de febrero de 2026 Hora : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Evento : Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 5)

: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 5) Estadio : Atanasio Girardot de Medellín

: Atanasio Girardot de Medellín Árbitro : Álvaro Meléndez

: Álvaro Meléndez Televisión : Win Sports y Win + Fútbol

: Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Restrepo busca el equipo y la primera victoria

A menos de 15 días para el debut frente a Liverpool de Uruguay por la Copa Libertadores, y con la atención puesta en el duelo ante Internacional de Bogotá, Alejandro Restrepo trabaja intensamente en encontrar un once base y un nivel competitivo que le permita al DIM sumar su primera victoria en la Liga.

El empate sin goles frente a Millonarios en El Campín dejó mejores sensaciones en lo defensivo, pero volvió a evidenciar las dificultades para concretar en el último tercio. Este viernes, el cuadro rojo tendrá una nueva oportunidad para mostrar evolución y cambiar el rumbo del semestre.

El mensaje del técnico y el pedido a la hinchada

Tras el juego en Bogotá, Restrepo hizo énfasis en la necesidad de recuperar confianza y serenidad en ataque. “El camino es trabajar en silencio, recuperar a los jugadores para que estén más tranquilos en el último tercio y podamos definir las opciones que creamos”, señaló el entrenador.

Asimismo, pidió el respaldo de los aficionados para este partido en casa. “La única manera de salir adelante es juntos: directivos, jugadores, cuerpo técnico y aficionados; que todos tiremos para el mismo lado”, agregó, consciente del ambiente de inconformidad que rodea al equipo.

Confianza interna y expectativa por refuerzos

Mientras los hinchas esperan novedades sobre la posible vinculación de Frank Fabra, el plantel confía en que un buen resultado permita escalar posiciones y devolver la calma. El arquero Salvador Ichazo transmitió tranquilidad y respaldo al proceso.

“Estoy convencido de que los resultados van a llegar porque estamos trabajando muy bien. Hay una mezcla de juventud con hombres de experiencia y un técnico con la idea clara”, expresó el guardameta uruguayo.

Convocados del DIM para la jornada 5

Arqueros

Salvador Ichazo

Éder Chaux

Defensores

Kevin Mantilla

José Ortiz

Leyser Chaverra

Esneyder Mena

Francisco Chaverra

Volantes

Didier Moreno

Alexis Serna

Diego Moreno

Halam Loboa

Juan Viveros

Malcom Palacios

John Montaño

Géronimo Mancilla

Luis Maturana

Delanteros