La noche en el Atanasio Girardot promete alta tensión y emociones fuertes. Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se ponen al día en el calendario de la Liga BetPlay Dimayor con el compromiso aplazado de la fecha 14, un duelo con aroma a revancha. Para los bogotanos, el margen de error es mínimo: una derrota los dejaría al borde del abismo y casi sin opciones de defender su título.

El Poderoso de la Montaña, por su parte, buscará mantener el liderato del campeonato y asestarle un golpe letal a los cardenales, en un partido con historia reciente y cuentas pendientes.

Medellín vs Santa Fe: horario, canales y streaming en directo HOY

Partido: Deportivo Independiente Medellín vs Santa Fe

Deportivo Independiente Medellín vs Santa Fe Fecha: Lunes 20 de octubre de 2025

Lunes 20 de octubre de 2025 Hora: 8:10 p.m.

8:10 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Aplazado Jornada 14

Liga BetPlay Dimayor – Aplazado Jornada 14 Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Carlos Márquez Ortega

Carlos Márquez Ortega Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

DIM vs Santa Fe: Un duelo con sabor a revancha

El ambiente en Medellín se enciende nuevamente con el recuerdo fresco de la final en la que Santa Fe sorprendió al DIM en su propia casa para quedarse con el título. Sin embargo, semanas después, el equipo antioqueño devolvió el golpe eliminando a los bogotanos de la Copa Colombia, y ahora buscará consolidar su dominio con una nueva victoria que los mantenga en lo más alto de la tabla.

El Poderoso de la Mpntaña busca seguir en la cima

El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo ya aseguró su cupo en los cuadrangulares semifinales, pero no se conforma. Su meta inmediata es cerrar la fase regular como líder absoluto y asegurar la ventaja deportiva, además de sostener el primer lugar de la tabla de reclasificación, que lo dejaría con cupo a la Copa Libertadores 2026. Restrepo ha insistido en la concentración desde el pitazo inicial, consciente de que los errores tempranos han sido un punto débil en partidos recientes.

Santa Fe, entre la urgencia y el orgullo

Los cardenales llegan con la obligación de sumar en un territorio históricamente complicado. Ocupan la octava casilla con 21 puntos y cualquier tropiezo podría sacarlos del grupo de clasificados. Hugo Rodallega, capitán y referente, será la gran carta ofensiva del equipo en una noche que exige carácter y jerarquía. Su recuerdo más reciente en el Atanasio es imborrable: fue figura en la final que coronó a Santa Fe hace apenas cuatro meses.

Mientras en Santa Fe todo apunta a Rodallega como el faro del ataque, respaldado por jóvenes que buscan revancha deportiva tras la eliminación en Copa, en el Medellín, el delantero polaco Francisco Fydriszewski atraviesa un momento brillante, con goles y asistencias decisivas en los últimos encuentros.

Antecedente inmediato que marca tendencia

El duelo más reciente entre ambos terminó 0-3 a favor del DIM en Bogotá, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Colombia.

En el encuentro de ida de esa llave, Santa Fe había ganado 1-2 en el Atanasio en lo que fue el último juego de su técnico campeón, el uruguayo Jorge Bava; éste se despidió del club tras esa contienda para irse a dirigir a Cerro Porteño de Paraguay.

Para el partido de vuelta de esa serie en el estadio Metropolitano de Techo, Santa Fe estuvo bajo la conducción de su ahora DT interino, Francisco López: aquella jornada El León capitalino se vio ampliamente superado por su contrincante, el mismo que tendrán esta noche.