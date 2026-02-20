En la más reciente rueda de prensa en la sede de Guarne, el entrenador de Atlético Nacional, Diego Arias, dejó definiciones contundentes sobre el manejo de la amplia nómina que tiene a disposición para el exigente calendario que se avecina.

Las preguntas de los periodistas apuntaban a un escenario lógico: rotaciones, minutos para los menos habituales y gestión de cargas pensando en la seguidilla de partidos. Sin embargo, la postura del DT fue diametralmente opuesta a lo que gran parte del hincha Verdolaga esperaba escuchar.

“Frente Alianza va el equipo titular grande”

Arias fue claro y directo. Nada de cambios automáticos por calendario ni concesiones anticipadas:

«No se trata de rotar por rotar; antes de hacer cualquier movimiento en el equipo me debo a un análisis del rival y en función de ello tomo las decisiones. También tengo en consideración el manejo de cargas y en este momento nuestro once principal necesita más rodaje; por eso desde ya puedo adelantar que frente a Alianza jugaremos con nuestro equipo titular grande».

La frase cayó como baldado de agua fría entre los seguidores del Verde, que venían reclamando más oportunidades para jugadores con escasa participación. En el papel, un rival como Alianza y en condición de local parecía el escenario ideal para probar alternativas.

Pero Arias dejó claro que su prioridad es consolidar el once principal, no repartir minutos por presión externa.

Los nombres que siguen esperando su oportunidad

El debate se encendió especialmente por casos puntuales: el arquero Kevin Cataño, el lateral Samuel Velásquez, el extremo Eduard Bello y el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango. Futbolistas que llegaron con expectativas altas o que representan variantes interesantes, pero que hasta ahora han tenido participación mínima; en algunos casos, nula.

El punto más sensible es el de Cataño. El guardameta de 22 años fue una de las contrataciones más llamativas de la temporada y todavía no ha debutado oficialmente.

Sobre él, Arias expresó:

«Cataño tendrá seguramente pronto su oportunidad, por ahora estamos analizando muy bien toda la situación; nuestro capitán David se recuperó y esa es una muy buena noticia para todos. Vamos a analizar muy bien por quién nos decantamos para el juego del sábado».

Las palabras no despejan el panorama. Más bien lo contrario.

David Ospina, ¿regreso asegurado?

Durante cerca de 20 días, el arco estuvo en manos de Harlen Castillo, debido a la lesión del capitán David Ospina. Ese periodo tampoco significó el estreno de Cataño, lo que ya había generado inquietud.

Ahora, con Ospina recuperado, todo apunta a que el DT regresará a su titular habitual. Y eso se alinea perfectamente con la declaración inicial de Arias sobre utilizar su “equipo titular grande” frente a Alianza.

Si se mantiene esa lógica, el debut de Cataño seguirá en pausa.

El doble 9, más ilusión que realidad

Otro punto que encendió el debate fue la posibilidad del doble 9. El hincha sueña con ver desde el arranque a Alfredo Morelos junto a Cristian Arango, dos delanteros de jerarquía.

Pero el entrenador volvió a enfriar las expectativas:

«Lo del doble 9 si lo hemos contemplado, pero va a depender mucho cómo podríamos dañar mejor a nuestro rival; en ocasiones será mejor romper por bandas y por eso con los extremos venimos haciendo trabajos puntuales; en otras ocasiones es probable que tengamos que echar mano del doble 9. Todo dependerá de quien tengamos al frente como rival».

El mensaje es claro: el doble 9 no es prioridad estructural, sino un recurso circunstancial. Arias hizo énfasis en el trabajo con los extremos, lo que deja entrever que esa es su principal carta ofensiva.

Un mensaje que va en contravía del clamor popular

En síntesis, el entrenador prioriza el análisis del rival, la consolidación de su equipo base y una estructura táctica definida por contextos específicos. Nada de concesiones emocionales ni alineaciones para complacer al público.

El hincha Verdolaga esperaba ver más rotación, más minutos para los nuevos y más protagonismo para figuras que generan ilusión. Pero el mensaje desde el banquillo es otro: la titular no se negocia fácilmente y las oportunidades se ganan bajo el criterio técnico.

Así, mientras la tribuna pide cambios, Diego Arias reafirma su convicción. Y en Atlético Nacional, por ahora, el que manda es el libreto del DT.