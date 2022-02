¡Desorden en la Liga BetPlay! Agresiones, balones escondidos y amenaza de retiro

Hubo polémica en los últimos minutos del juego que Unión Magdalena le ganó a Envigado. ¿Qué pasó? Acá la versión del DT Alberto Suárez.

El entrenador visitante fue uno de los protagonistas del momento. Sobre los 88 minutos y ya con el marcador 2-1 a favor del local, se dio la polémica. El partido se detuvo. Hubo problemas en el banquillo designado al cuadro visitante. Por eso su reacción y las palabras al árbitro, indicándole que se irían de la cancha.

Toda la explicación de Alberto Suárez de lo sucedido en el cierre del partido

“El partido se ensucia. El señor comisario en su ineptitud no controla que escondan los balones. Se desaparecen todos. Se lanza una persona de la tribuna. Viene a agredirnos. No sabía quién era. Le habló al árbitro y le digo que voy a sacar el equipo porque no hay garantías”, fue lo primero que dijo el entrenador en la rueda de prensa posterior al juego.

Agregó: “Después, todo ese folclor normal de la región, pero eso no puede pasar. Esto es un espectáculo costoso para todos. No puede lanzarse una persona de la tribuna a agredir el banco rival. No puede pasar que los balones se pierdan. No puede pasar que el comisario no haga absolutamente nada por poner orden. Ese era nuestro reclamo. No puede pasar que el cuarto árbitro se desentienda de absolutamente todo y solamente se aplique el reglamento de lo que pase en el campo de juego y no hagan absolutamente nada”.

Finalmente y concluyendo el tema, Alberto Suárez dijo: “Lo que digo es que un partido se gana o se pierde. No pasa nada. Estamos en competencia, pero dejar esa imagen de desorden y toda esa grosería, la patanería, en el túnel un periodista que viene a agredirnos. Eso en Envigado no pasa ni en ningún otro lado. Me han visto ganar y perder, pero no le escondo los balones a nadie. Sé que los profes de Unión Magdalena tampoco. Es parte del folclor y eso no debe pasar porque esto es un espectáculo que vale plata. Esto atenta contra la calidad del juego y del fútbol”.

La rueda de prensa de Alberto Suárez (Dimayor) y lo que se vio en Win Sports