Deportivo Pereira volverá a ejercer como local de manera provisional en el estadio Centenario de Armenia, esta vez para recibir al actual campeón de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla. Las horas previas del compromiso están marcadas por un clima de optimismo entre la afición del Grande Matecaña, luego de conocerse en la mañana de este lunes que la FIFA levantó las sanciones que pesaban sobre el club, dejándolo habilitado para inscribir nuevos jugadores y encarar el torneo con mayor tranquilidad institucional.

Pereira vs Junior: Canales de Televisión y Plataformas Online para VER HOY EN VIVO

Partido : Deportivo Pereira vs Junior de Barranquilla

: Deportivo Pereira vs Junior de Barranquilla Fecha : Lunes 2 de febrero de 2026

: Lunes 2 de febrero de 2026 Hora : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Estadio : Centenario de Armenia

: Centenario de Armenia Evento : Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 4)

: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 4) Árbitro : Alejandro Moncada

: Alejandro Moncada Televisión : Win Sports y Win + Fútbol

: Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Junior llega con más trabajo y novedades en su nómina

El aplazamiento del duelo de la tercera fecha ante Atlético Nacional, que aún no tiene nueva programación, le permitió a Junior sumar más sesiones de entrenamiento y preparar con mayor detalle este compromiso en territorio quindiano, sede temporal del Pereira mientras avanzan las obras de remodelación del Hernán Ramírez Villegas.

El técnico Alfredo Arias pudo completar varios días de prácticas con el grupo y sus refuerzos. Entre las principales novedades aparece el regreso del paraguayo Guillermo Paiva, ausente en las dos primeras jornadas por sanción tras su expulsión en la final del año pasado ante Tolima. Su reemplazo en esos partidos, Teófilo Gutiérrez, no estará disponible esta vez por asuntos personales.

Cambios puntuales y una base que se mantiene

Otra buena noticia para el campeón es la reaparición de Jesús Rivas, quien superó una lesión que lo marginó de los juegos ante Santa Fe y Millonarios. El volante apunta a ser inicialista en lugar de Fabián Ángel, acompañando a Guillermo Celis en la mitad del campo. El resto del once sería el mismo que venció a Millonarios en Bogotá (salvo Teo).

Jhomier Guerrero, por su parte, volvió a integrar la lista de convocados, aunque arrancaría desde el banco de suplentes. Pereira, entre tanto, llega en medio de dificultades económicas y administrativas, pero ha mostrado competitividad en el inicio del torneo bajo la conducción de Arturo Reyes, campeón con los ‘Tiburones’ en la Liga II 2023.

Deportivo Pereira y un arranque sin triunfos

La escuadra de La Perla del Otún aún no conoce la victoria en el campeonato. Cayó 2-0 ante Llaneros en un partido marcado por errores arbitrales, empató sin goles frente a Fortaleza y luego igualó 2-2 como visitante ante Santa Fe. Pese a los resultados, el equipo ha dejado algunas sensaciones positivas en su accionar.

“El Pereira no se puede subestimar. Ha mostrado orden táctico y carácter. El partido que perdió no lo mereció perder”, señaló Alfredo Arias, quien anticipa un duelo exigente ante un rival intenso y bien trabajado.

Sin público en Armenia y un reto mayor ante el campeón

Un factor que rodea el encuentro es la decisión del presidente del club, Álvaro López, de no permitir el ingreso de público al estadio Centenario para este partido. Desde la directiva no se han entregado explicaciones oficiales, aunque trascendió que la medida responde a costos operativos superiores a la recaudación esperada, situación que ha generado molestia en la hinchada matecaña.

En lo deportivo, los dirigidos por Arturo Reyes afrontan un nuevo desafío ante el campeón vigente, luego de haber empatado en la jornada anterior frente Independiente Santa Fe. Pereira, además, no contará con Walmer Pacheco, lateral derecho expulsado en el duelo disputado en Bogotá la semana pasada.