El regreso de Andrey Estupiñán a Deportivo Pasto terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas de la temporada en la Liga BetPlay. El delantero volvió al equipo nariñense después de un par de años en Deportivo Cali, una decisión del mercado de fichajes que generó sorpresa en su momento y que hoy se explica con números contundentes.

Partido tras partido, Estupiñán ha confirmado su gran momento goleador. Sus anotaciones han sido determinantes para el rendimiento del equipo y lo han llevado a liderar la tabla de artilleros del campeonato colombiano. Su más reciente aporte llegó en el duelo frente a Deportes Tolima, un partido en el que volvió a marcar y reforzó su condición de goleador del torneo.

Andrey Estupiñán marcó ante Tolima en la Fecha 16 de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto enfrentó a Deportes Tolima en partido correspondiente a la Fecha 16 de la Liga BetPlay 2026, un encuentro que tenía importancia tanto en la tabla de posiciones como en la pelea por el liderato de goleadores.

Andrey Estupiñán fue titular y volvió a aparecer con lo que mejor sabe hacer: goles. El delantero fue el encargado de abrir el marcador del partido, una anotación que marcó el rumbo del encuentro y confirmó su momento goleador.

El tanto frente a Tolima no solo significó ventaja para su equipo, sino que también reforzó su liderazgo en la tabla de goleadores del campeonato. Cada jornada del torneo parece consolidar aún más su protagonismo ofensivo.

Andrey Estupiñán es el GOLEADOR de la Liga BetPlay

El impacto del delantero en el torneo colombiano se refleja claramente en las estadísticas. Con su gol frente a Tolima, Estupiñán llegó a 11 anotaciones en el semestre, cifra que lo ubica como goleador de la Liga BetPlay. Además, el delantero logró ampliar la diferencia sobre otros artilleros del campeonato. En la tabla de goleadores aparecen nombres importantes del fútbol colombiano como:

Alfredo Morelos (Atlético Nacional)

Yeison Guzmán (América de Cali)

Dayro Moreno (Once Caldas)

Jorge Rivaldo (Águilas Doradas)

Todos ellos se encuentran dos goles por debajo del delantero de Deportivo Pasto, lo que demuestra el gran momento que vive el atacante en la temporada.

Los espectaculares números de Andrey Estupiñán con Deportivo Pasto

Las cifras del delantero en el campeonato muestran un rendimiento ofensivo de alto nivel. Hasta el momento, Andrey Estupiñán registra:

14 partidos disputados

11 goles anotados

Esto significa que el delantero tiene un promedio cercano a un gol por partido, una estadística que muy pocos atacantes logran sostener en un campeonato tan competitivo como la Liga BetPlay. Su capacidad para marcar de manera constante lo ha convertido en una de las figuras ofensivas más determinantes del torneo.

Los goles de Andrey Estupiñán en la Liga BetPlay 2026

Uno de los aspectos más llamativos del rendimiento del delantero es la variedad de rivales a los que les ha marcado. Sus 11 anotaciones han llegado frente a equipos de distintos niveles del campeonato. Los goles de Estupiñán en la Liga BetPlay han sido contra:

Independiente Medellín

Águilas Doradas (2 goles)

Millonarios

Llaneros

Cúcuta Deportivo

América de Cali

Once Caldas

Boyacá Chicó

Atlético Nacional

Deportes Tolima

Esta lista demuestra que el delantero ha logrado marcar frente a rivales de gran exigencia, incluyendo varios de los equipos más importantes del campeonato colombiano.

El regreso de Andrey Estupiñán a Pasto tras su etapa en Deportivo Cali

Antes de volver a Deportivo Pasto, el delantero vivió un ciclo de dos años en Deportivo Cali, donde también sumó experiencia en la Liga BetPlay. Su regreso al club nariñense fue una de las decisiones más comentadas del mercado de fichajes. En ese momento, el movimiento generó sorpresa para muchos seguidores del fútbol colombiano. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el retorno del delantero fue una decisión acertada tanto para el jugador como para el club.

El impacto de Estupiñán en el rendimiento de Deportivo Pasto

El gran momento goleador del delantero ha tenido un impacto directo en el rendimiento del equipo dentro de la Liga BetPlay. Sus goles han permitido a Deportivo Pasto sumar puntos importantes en el campeonato y mantenerse competitivo frente a rivales de gran tradición en el fútbol colombiano.

Además, su presencia constante en el área rival obliga a las defensas contrarias a ajustar sus esquemas defensivos, lo que genera espacios para otros jugadores del equipo.

Andrey Estupiñán y una temporada que marca la Liga BetPlay

Con 11 goles en apenas 14 partidos, Andrey Estupiñán se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados de la temporada en el fútbol colombiano.

Su rendimiento lo ubica en lo más alto de la tabla de goleadores y confirma que su regreso a Deportivo Pasto fue una de las decisiones más acertadas del mercado de fichajes.

Cada jornada del campeonato refuerza su condición de figura ofensiva del torneo, un delantero que está marcando diferencia en la Liga BetPlay y que sigue aumentando su impacto con goles decisivos para el equipo nariñense.

Preguntas frecuentes sobre Andrey Estupiñán y su impacto en la Liga BetPlay

¿Cuántos goles lleva Andrey Estupiñán en la Liga BetPlay 2026?

Andrey Estupiñán suma 11 goles en 14 partidos disputados con Deportivo Pasto en la Liga BetPlay 2026. Con esa cifra se convirtió en el máximo goleador del campeonato, superando a delanteros destacados como Alfredo Morelos, Yeison Guzmán, Dayro Moreno y Jorge Rivaldo. Su promedio cercano a un gol por partido lo posiciona como uno de los atacantes más efectivos del torneo.

¿Qué hizo Andrey Estupiñán en el partido Pasto vs Tolima?

En el duelo de la Fecha 16 de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima, Andrey Estupiñán fue titular y volvió a marcar diferencia. El delantero anotó el gol que abrió el marcador del compromiso, una acción que ratificó su gran momento goleador y le permitió ampliar su ventaja en la tabla de artilleros del campeonato colombiano.

¿Contra qué equipos ha marcado Andrey Estupiñán en la Liga BetPlay?

Los 11 goles del delantero con Deportivo Pasto en la Liga BetPlay 2026 han llegado ante distintos rivales del campeonato: Independiente Medellín, Águilas Doradas (2), Millonarios, Llaneros, Cúcuta Deportivo, América de Cali, Once Caldas, Boyacá Chicó, Atlético Nacional y Deportes Tolima. La variedad de rivales demuestra su regularidad goleadora frente a equipos de distintos niveles.

¿Por qué Andrey Estupiñán es clave para Deportivo Pasto?

El delantero se ha convertido en una pieza fundamental para el rendimiento ofensivo del equipo nariñense. Sus goles han sido decisivos para sumar puntos en la Liga BetPlay y mantener competitivo a Deportivo Pasto frente a rivales de gran tradición. Además, su capacidad de definición y su presencia constante en el área rival lo convierten en una referencia ofensiva clave para el equipo.