La más reciente conferencia de prensa de Deportivo Cali dejó una revelación inesperada que sacudió el entorno del club. Un jugador presentado oficialmente como refuerzo para la temporada 2026 no alcanzará siquiera a debutar. Su paso por el equipo será apenas transitorio.

Se trata del zaguero central de 20 años Keimer Sandoval, anunciado hace apenas semanas en los canales oficiales del club como incorporación formal, pero cuyo destino real estaría lejos del fútbol colombiano.

La declaración que lo cambió todo

El técnico Alberto Gamero atendía a los medios en la previa del compromiso ante Alianza FC, cuando surgió la pregunta sobre el estado físico y la posible fecha de debut de Sandoval.

La respuesta sorprendió a propios y extraños.

«Lo de Keimer Sandoval hay que ser claros; él vino acá solo a prepararse y tomar forma y ritmo con nosotros, ya que tengo entendido su destino será Estados Unidos; hasta donde sé Keimer ya tiene todo listo para jugar con un equipo de la MLS; nosotros simplemente la abrimos la puerta para que se prepare unos días y no pierda ritmo de competencia».

Las palabras del entrenador fueron contundentes. Sandoval no está en los planes deportivos inmediatos del equipo. Su presencia en el plantel responde más a una escala técnica que a una apuesta de proyecto.

Talento joven con experiencia internacional se suma a nuestra defensa 💚🛡

Keimer Sandoval firma con Deportivo Cali y comienza un nuevo capítulo vestido de Verdiblanco. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Keimer! ✍️✨⚽️ pic.twitter.com/Ch7k8qsL2M — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) February 19, 2026

Refuerzo anunciado… pero sin espacio en la rotación

La situación genera inevitable desconcierto. El defensor fue presentado oficialmente como flamante incorporación, firmó contrato hasta diciembre de 2027 y fue anunciado ante la hinchada como una apuesta de futuro.

Sin embargo, en la práctica, el cuerpo técnico no lo contempla como alternativa prioritaria en la zaga central.

Gamero considera que para esa posición ya cuenta con nombres consolidados y de mayor recorrido en la plantilla:

Fernando Álvarez

Felipe Aguilar

Julián Quiñones

José Caldera

En ese contexto, Sandoval quedaba relegado en la rotación.

Aunque también puede desempeñarse como lateral derecho, esa versatilidad no alcanzó para abrirle espacio en la estructura del primer equipo. Ante una propuesta concreta desde la MLS, el entrenador dio el visto bueno para que el club avance en la negociación.

El defensor iría a préstamo por un año a un equipo estadounidense cuyo nombre no ha sido revelado.

¿Situación médica de Dinneno, Reynoso y Orejuela? 🇳🇬 ¿Keimer Sandoval a Estados Unidos? 🎙Alberto Gamero DT de #DeportivoCali en rueda de prensa. pic.twitter.com/jL03QB5U0T — Andrés Muñoz (@AndresfelipeOK_) February 26, 2026

Quién es Keimer Sandoval

Más allá de su efímero paso por Cali, Sandoval no es un nombre menor.

Es un defensor central diestro, nacido en Cali, que inició su carrera profesional en Orsomarso SC. Desde sus primeras presentaciones llamó la atención por su físico, su lectura de juego y su madurez táctica.

Ese perfil lo puso rápidamente en el radar internacional.

En julio de 2024 dio un salto directo al fútbol europeo al incorporarse al Real Betis, donde hizo parte del proceso formativo del club andaluz. El paso por España fortaleció su desarrollo técnico y lo expuso a un entorno competitivo de mayor exigencia.

Experiencia internacional antes de llegar a Cali

En 2025 fue cedido al Estrella Roja de Belgrado, uno de los equipos más tradicionales del este europeo.

Allí sumó minutos en el contexto profesional y vivió una temporada significativa: se coronó campeón de la Superliga 2024-25, un logro relevante para un jugador de apenas 20 años.

Ese mismo año también fue convocado a la Selección Colombia Sub-20, consolidando su proyección como uno de los defensores jóvenes con mayor expectativa en el país.

Un paso fugaz y muchas preguntas

La situación deja un interrogante evidente: ¿por qué presentar como refuerzo a un jugador que no entraba en la planificación deportiva inmediata?

En términos formales, el club aseguró un contrato largo y mantiene la propiedad del jugador. En lo deportivo, sin embargo, su paso por el primer equipo será inexistente.

Keimer Sandoval llegó como incorporación oficial y se marchará sin disputar un solo minuto con la camiseta del Deportivo Cali. Una historia breve, inesperada y que deja abierta la discusión sobre la coherencia entre anuncio institucional y planificación técnica.