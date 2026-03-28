El Deportivo Cali se juega buena parte de su futuro en el semestre esta noche en el Monumental de Palmaseca. El conjunto Azucarero está comprometido en la tabla y cualquier resultado distinto a una victoria podría sentenciar su suerte en la Liga BetPlay. Aunque hubo cambio en el banquillo hace dos semanas —salió Alberto Gamero y llegó Rafael Dudamel—, el equipo apenas ha mostrado un leve repunte anímico, ya que en juego y resultados sigue lejos del nivel de los grandes protagonistas del fútbol colombiano.

Cali vs Pereira: canales de TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026

Sábado 28 de marzo de 2026 Hora: 8:20 p.m.

8:20 p.m. Estadio: Monumental de Palmaseca (Palmira)

Monumental de Palmaseca (Palmira) Árbitro: Luis Matorel

Luis Matorel Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 14

Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 14 Televisión: Win Sports Básico y Win + Fútbol

Win Sports Básico y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Deportivo Cali, obligado a reaccionar

La consigna es clara para el Deportivo Cali: ganar o despedirse prácticamente del torneo. El equipo llega a este compromiso sin victorias en 13 fechas, una situación que lo tiene fuera del grupo de los ocho y con el margen de error completamente agotado.

Actualmente, el conjunto verdiblanco ocupa la casilla 10 con 16 puntos, a cuatro unidades del octavo lugar, lo que lo obliga a sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Dudamel mueve fichas en busca de gol

El técnico Rafael Dudamel prepara variantes importantes en su once titular, con la intención de darle mayor peso ofensivo al equipo. La idea es clara: apostar por un esquema con dos delanteros para aumentar las opciones de gol.

En ese contexto, el regreso de Steven ‘Titi’ Rodríguez, tras cumplir su sanción, aparece como la principal novedad. El atacante formaría dupla con el argentino Juan Ignacio Dinenno, en un intento por romper la sequía ofensiva.

Además, el equipo recupera a Avilés Hurtado, quien vuelve tras superar una lesión, lo que suma experiencia y calidad en el frente de ataque.

Así mismo, no todo son buenas noticias para el conjunto caleño. La ausencia del arquero Pedro Gallese, convocado con la selección de Perú, representa una baja importante en un partido de alta presión. A esto se suma la ya conocida lesión de José Caldera.

Deportivo Pereira, en crisis total

El panorama del Deportivo Pereira es aún más complejo. El equipo dirigido por Arturo Reyes llega último en la tabla de posiciones y con serios problemas tanto deportivos como institucionales.

A esto se le suma un amplio número de bajas: hasta nueve jugadores están fuera por lesión, entre ellos Eber Moreno, Anderson Plata, Gustavo Torres y Marco Pérez. Además, Sebastián Acosta no estará disponible tras su expulsión en la jornada anterior.

Ante este escenario, Pereira presentará una nómina con varios juveniles, en la que apenas destacan nombres de experiencia como Julián Bazán, Fabio Delgado y Yuber Quiñones.

El reto será enorme para un equipo que no solo lucha por salir del fondo de la tabla, sino que también empieza a mirar de cerca la tabla del descenso.

Cali vs Pereira: un duelo cargado de tensión

El partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira promete ser intenso y cargado de tensión. Ambos equipos llegan con necesidades urgentes: uno busca acercarse al grupo de los ocho, mientras el otro intenta salir del último lugar.

Con tanto en juego, el margen de error es mínimo y cada acción puede ser determinante en el desarrollo del encuentro.