Deportivo Cali tendrá una ausencia importante en su visita al estadio Américo Montanini para enfrentar a Atlético Bucaramanga por la Fecha 8 de la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Alberto Gamero no contará con uno de sus delanteros más determinantes en este arranque de temporada.

La baja de Juan Dinenno generó preocupación entre los hinchas verdiblancos, especialmente porque el atacante argentino ha sido titular en todos los partidos del campeonato. El club confirmó oficialmente el motivo de su ausencia y explicó el diagnóstico médico que lo dejará por fuera del compromiso en Bucaramanga.

Lesión de Juan Dinenno: diagnóstico oficial publicado por Deportivo Cali

De acuerdo con el reporte médico compartido por el Deportivo Cali, Juan Dinenno presenta una lesión muscular en su pierna derecha. El comunicado del club explica lo siguiente: “Presenta diagnóstico de lesión muscular tipo desgarro miofibrilar en el sóleo derecho. El jugador se encuentra en proceso de rehabilitación. El tiempo de incapacidad se determinará de acuerdo con su evolución clínica y las fases de recuperación establecida”.

Este tipo de lesión afecta directamente la musculatura de la pantorrilla, en una zona clave para los movimientos explosivos de un delantero. Por esa razón, el cuerpo médico decidió apartarlo del partido ante Bucaramanga para evitar una recaída y permitir una recuperación adecuada.

El club no ha confirmado el tiempo exacto de incapacidad, ya que dependerá de la evolución del jugador en las próximas semanas.

La importancia de Dinenno en el Deportivo Cali de Gamero

La ausencia de Juan Dinenno se siente especialmente porque el delantero argentino ha sido uno de los referentes ofensivos en este regreso al club. En las 7 jornadas disputadas por el Deportivo Cali en la Liga BetPlay, Dinenno jugó todos los partidos como titular.

En total suma 506 minutos en cancha y ha marcado dos goles importantes para el equipo. Sus anotaciones fueron ante Deportivo Pasto y Atlético Nacional, dos partidos que terminaron con victoria verdiblanca y que consolidaron su impacto inmediato en el proyecto de Alberto Gamero.

Además de sus goles, Dinenno aporta movilidad, experiencia internacional y liderazgo en el frente de ataque, características que lo convierten en una pieza clave en el sistema del equipo.

Convocados de Deportivo Cali para la visita a Bucaramanga

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez.

Defensores: Fabián Viáfara, Julián Quiñones, José Caldera, Fernando Álvarez, Felipe Aguilar, Juan José Tello y Andrés Correa.

Mediocampistas: Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo, Yani Quintero, Andrés Colorado, Matías Orozco, Emanuel Reynoso, Johan Martínez y Juan José Montoya.

Delanteros: Juan Manuel Arango, Avilés Hurtado y Steven Rodríguez.

El proceso de recuperación de Dinenno

Las lesiones musculares como el desgarro miofibrilar en el sóleo requieren cuidado especial. El proceso incluye reposo inicial, fisioterapia, fortalecimiento muscular y regreso progresivo a los entrenamientos.

Deportivo Cali explicó que el tiempo de incapacidad dependerá de la evolución clínica del jugador. Esto significa que su regreso no tendrá una fecha exacta hasta que el cuerpo médico confirme que está en condiciones óptimas para competir.

Para un equipo que ha depositado ilusión en su regreso -recordando que fue el gran goleador del club en 2019-, la prioridad es que vuelva en plenitud física y sin riesgos.