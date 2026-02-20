En las últimas horas, la hinchada del Deportivo Cali ha manifestado una creciente preocupación alrededor del futuro de Johan Martínez, uno de los futbolistas más determinantes del equipo en el último semestre. El extremo está a préstamo por un año, pero hasta ahora no hay anuncio oficial sobre la ejecución de la opción de compra.

Pese al silencio institucional, desde la prensa vallecaucana aseguran que el club tiene la intención firme de adquirirlo antes de que se agoten los plazos establecidos en el contrato.

Un préstamo con opción y competencia internacional

Martínez pertenece actualmente a Leones FC, equipo de la Segunda División del fútbol colombiano. La negociación incluyó un préstamo por un año con opción de compra, vínculo que todavía tiene cinco meses de vigencia.

Sin embargo, el tiempo empieza a jugar su papel. El extremo izquierdo no solo se consolidó en el esquema azucarero, sino que también despertó interés en clubes de Brasil y México, lo que podría encarecer o acelerar cualquier movimiento.

La cifra pactada para su compra definitiva ronda el millón de dólares, un monto que en la interna del club consideran elevado, aunque acorde al rendimiento del jugador.

El análisis económico en la dirigencia

En la cúpula administrativa hay un debate lógico: negociar una reducción del precio o asumir el esfuerzo económico tal cual fue pactado. Aunque el valor genera reflexión, el convencimiento interno es claro: Johan Martínez vale la inversión.

De hecho, la intención sería no solo comprar su pase, sino también firmarle un nuevo contrato por dos años, blindando así a un jugador que, por edad y proyección, puede representar una futura venta importante.

El deseo del jugador: quedarse en el Azucarero

En declaraciones recientes a la cadena Todelar, Martínez fue transparente sobre su postura. Su prioridad es continuar en el cuadro Verdiblanco. Se siente valorado por la hinchada, el cuerpo técnico y la dirigencia.

Incluso reconoció que ese respaldo no lo sintió en su paso por Independiente Medellín, institución donde inició su carrera profesional y que en su momento lo dejó salir libre ante la falta de continuidad.

Hoy el panorama es diferente. En el Valle del Cauca encontró estabilidad, confianza y protagonismo.

Números que respaldan la inversión

En apenas ocho meses con el Cali, el extremo de 23 años conquistó a la exigente tribuna con desborde, velocidad y desequilibrio por la banda izquierda. Su capacidad para atacar espacios vacíos y aparecer en zona de definición lo convirtió en pieza clave del entrenador Alberto Gamero.

Sus cifras lo respaldan: 6 goles y 6 asistencias, números que no solo hablan de producción ofensiva, sino de influencia directa en resultados.

Martínez no es un extremo decorativo. Sus desbordes suelen terminar en acciones de peligro real. Tiene olfato para llegar al área, sabe asistir y también definir. Además, su juventud lo convierte en un activo con margen de valorización.

Confianza en que no se escape la oportunidad

La hinchada del Deportivo Cali entiende que este tipo de jugadores no abundan en el mercado. Por eso, el mensaje es claro: no dejar pasar la oportunidad.

Entre el análisis financiero y la convicción deportiva, todo apunta a que el club hará el esfuerzo para concretar la compra definitiva de Johan Martínez. Si no hay contratiempos en la negociación, el Azucarero asegurará a uno de los futbolistas más determinantes de su presente y, potencialmente, de su futuro económico.