En medio de un proceso exigente y de reconstrucción institucional, Deportivo Cali empieza a encontrar motivos de ilusión en su cantera. Uno de los nombres que más ha llamado la atención entre los hinchas es el de Matías Orozco, mediocampista de apenas 18 años que ha empezado a sumar minutos importantes con el equipo profesional bajo la dirección de Alberto Gamero.

Su presencia en partidos recientes, especialmente en el triunfo ante Atlético Nacional, confirmó algo que ya se venía comentando en divisiones inferiores: el Deportivo Cali tiene en Orozco a un jugador con talento, personalidad y proyección. Por eso, la pregunta entre la afición verdiblanca es clara: quién es Matías Orozco, cómo llegó al club y cuál es su historia en la institución.

Quién es Matías Orozco, promesa de la cantera del Deportivo Cali

Matías Orozco es un mediocampista nacido en Barranquilla que llegó al Deportivo Cali siendo muy joven. Es un volante mixto, con capacidad para organizar el juego, filtrar pases y participar en el ataque. Su técnica y visión lo hicieron destacar desde las primeras categorías en las que participó.

Durante su formación en el club, jugó mucho tiempo como volante ofensivo o número 10. En esa posición desarrolló creatividad, lectura del juego y llegada al área rival. Con el paso de los años y la evolución de su carrera, fue adaptándose a posiciones más retrasadas en el mediocampo.

Hoy, Orozco actúa como volante 5 o volante 6 en el equipo profesional, una transformación que habla de su inteligencia táctica y de la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él.

Cómo llegó Matías Orozco al Deportivo Cali

La historia de Matías Orozco en el Deportivo Cali comienza gracias al trabajo de scouting del club. El mediocampista fue recomendado por Agustín Garizábalo, uno de los buscadores de talento más importantes en la historia verdiblanca.

Garizábalo empezó a seguir a Orozco cuando tenía apenas 11 años. Vio en él condiciones técnicas y personalidad para competir en el fútbol profesional. Ese seguimiento terminó en agosto de 2022, cuando el jugador fue invitado a un campamento del club.

En ese proceso, el barranquillero convenció a los entrenadores y se quedó en la institución. Desde entonces empezó su camino en las divisiones inferiores del Deportivo Cali, en donde fue creciendo futbolística y físicamente.

La evolución de Matías Orozco en divisiones inferiores

En las categorías menores, Orozco fue uno de los jugadores más destacados. Su capacidad para entender el juego, sumada a su técnica, lo convirtió en pieza importante de los equipos juveniles.

En ese periodo jugó como volante creativo, pero también empezó a asumir funciones defensivas. Esa evolución fue clave para su llegada al equipo profesional, ya que el Deportivo Cali necesitaba mediocampistas con equilibrio.

El trabajo de formación del club le permitió mejorar aspectos físicos y tácticos. Aprendió a recuperar balón, posicionarse mejor en la cancha y liderar desde el mediocampo. Esa combinación de cualidades es la que hoy lo hace un jugador completo.

El debut profesional de Matías Orozco en Deportivo Cali

El debut profesional de Matías Orozco llegó en junio de 2025 en un partido de Copa BetPlay bajo la dirección de Alfredo Arias. Fue su primer paso en el fútbol profesional y una experiencia clave en su carrera.

Desde entonces, la mayoría de sus minutos han sido con Alberto Gamero como entrenador. El técnico samario ha confiado en el mediocampista para partidos exigentes, valorando su disciplina táctica y su capacidad para manejar el balón.

Esa confianza se consolidó con un paso importante: el Deportivo Cali aseguró su futuro firmando contrato profesional con el jugador hasta junio de 2028. Es una señal clara de que el club lo considera parte fundamental de su proyecto.

El partido ante Atlético Nacional que consolidó su nombre

Uno de los momentos más comentados en la corta carrera de Orozco fue su actuación ante Atlético Nacional. En ese partido mostró personalidad, precisión en los pases y capacidad para competir en un duelo de alto nivel.

Para la hinchada verdiblanca, ese rendimiento confirmó que el club tiene un mediocampista con proyección. Su nombre empezó a repetirse en redes sociales y análisis deportivos, destacando su madurez pese a la edad.

Ese tipo de actuaciones son claves para que un canterano gane confianza y respaldo. En un equipo que busca estabilidad, la aparición de jóvenes formados en casa es una señal positiva.

La ilusión de la hinchada verdiblanca con Matías Orozco

La afición del Deportivo Cali siempre ha tenido una conexión especial con los jugadores formados en casa. Por eso, la aparición de Matías Orozco despierta ilusión. Es un joven con talento, compromiso y amor por la camiseta.

Su historia, desde el seguimiento de un scout hasta su debut profesional, representa el camino que muchos jóvenes sueñan recorrer. Y para el club, es una muestra de que el trabajo en cantera sigue dando resultados.

En un momento en que Deportivo Cali busca estabilidad deportiva, la presencia de Matías Orozco se convierte en una de las noticias más positivas. Su crecimiento es parte del futuro del equipo y de la esperanza verdiblanca.