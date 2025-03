Juan Camilo Angulo, campeón con Deportivo Cali en la décima estrella, volvió al equipo como fichaje y hoy tendrá la posibilidad de hacer parte del 11. Eso sí, no será en su posición habitual de lateral derecho. El DT Alfredo Arias alistó otro plan con él para enfrentar a Boyacá Chicó en el estadio verdiblanco.

Será la gran novedad en el 11 del equipo. Esta vez no podrá repetirse, tal como pasó en el par de juegos más recientes. Esta vez hay cambios obligados. No pueden jugar Juan Sebastián Quintero por lesión ni Víctor Mejía por suspensión (acumulación de tarjetas amarillas). Así que el DT debió hacer cambios y es donde apareció la opción con Juan Camilo Angulo. Si no sabes dónde ver el partido entre Deportivo Cali y Boyacá Chicó, acá te dejamos las opciones para seguirlo EN VIVO.

Alineación confirmada de Deportivo Cali vs Boyacá Chicó

Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Juan Camilo Angulo, José Caldera, Yulián Gómez; Jean Colorado, Yeison Gordillo, Javier Reina, Jarlan Barrera; Andrey Estupiñán y Emiliano Rodríguez. DT: Alfredo Arias.

Suplentes: Gastón Guruceaga, Cristian Graciano, Isaac Venecia, Gian Franco Cabezas, Kleiton Cuéllar, Juan Manuel Arango y Juan Sebastián Galindo.

El regreso de Juan Camilo Angulo a Deportivo Cali

Juan Camilo Angulo vistió la camiseta del Deportivo Cali entre 2018 y 2021, período en el que disputó 123 partidos, anotó 2 goles y registró 12 asistencias. Fue un jugador clave en la conquista del título de Liga BetPlay 2021-II, donde ejerció como líder y referente en el vestuario.

Después estuvo jugando en Deportes Tolima, Unión Magdalena y Real Cartagena. Con este último, en Segunda División, terminó su paso a finales de 2024. Estaba inactivo hasta el reciente mercado de fichajes. Se sumó al cuadro verdiblanco en la pretemporada y ha sido inscrito para el semestre. Hoy debuta.

Además de su rendimiento en la cancha, se destacó por su voz de mando y capacidad para asumir la responsabilidad en momentos importantes. Ahora, su posible retorno podría darle al equipo la experiencia que tanto necesita en defensa y liderazgo dentro del campo de juego.

Las ausencias de Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay

Se sumaron Víctor Mejía y Juan Sebastián Quintero, en referencia al partido anterior. El último de ellos salió lastimado en ese duelo ante Unión Magdalena y llama la atención, ya que es el tercer zaguero que se lesiona en el semestre del equipo. Previamente pasó con Francisco Meza y Guzmán Corujo. Por eso la necesidad de probar con Juan Camilo Angulo allí y la presencia del canterano Isaac Venecia.

El rendimiento de Deportivo Cali jugando de local

El partido ante Boyacá Chicó será su cuarto en condición de local durante el 2025. Se mantiene invicto con 2 victorias y un empate. Hizo 4 goles y apenas recibió uno. Estos fueron sus resultados:

Victorias (2): Envigado (1-0) y Millonarios (3-1)

Envigado (1-0) y Millonarios (3-1) Empate (1): Atlético Bucaramanga (0-0).

La última vez de Deportivo Cali ante Boyacá Chicó en la liga colombiana

Jugando de local ante el cuadro boyacense, el antecedente reciente de Deportivo Cali tiene que ver con un partido disputado el 9 de febrero de 2024. Aquella vez fue victoria por 4-0 con Jaime De la Pava como DT. En ese juego los goles del local fueron de Luis Sandoval (2) y Juan José Córdoba (2).