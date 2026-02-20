El mercado de fichajes de Deportivo Cali sigue moviéndose con intensidad en la planificación del proyecto que lidera el club para 2026. En medio de la reconstrucción institucional tras su conversión en Sociedad Anónima y con el objetivo de fortalecer la nómina para el ciclo con Alberto Gamero, el equipo confirmó la llegada de su décimo refuerzo.

Se trata de Keimer Sandoval, un joven zaguero caleño que llega tras experiencias internacionales y que se suma a una lista de incorporaciones que mezcla juventud, talento y recorrido. Su llegada fue oficializada por el club. Un fichaje que apunta al presente y al futuro de la institución.

Quién es Keimer Sandoval, el décimo fichaje de Deportivo Cali

Keimer Sandoval es un defensor central diestro de 20 años, nacido en Cali, que empezó su carrera profesional en el fútbol colombiano con Orsomarso. Desde muy joven llamó la atención por su perfil físico, su capacidad defensiva y su lectura del juego, características que lo llevaron rápidamente al radar internacional.

En julio de 2024 fue transferido directamente al fútbol español, donde pasó a formar parte del Real Betis. Allí hizo parte de su elenco juvenil, dando el salto a un entorno europeo que le permitió fortalecer su formación técnica y táctica. Para un futbolista tan joven, ese paso fue determinante en su crecimiento.

La experiencia internacional de Sandoval antes de llegar al Cali

Tras su paso por las divisiones juveniles del Betis, Keimer Sandoval fue cedido en 2025 al Estrella Roja de Belgrado, uno de los clubes más tradicionales del fútbol europeo del Este. Allí tuvo la oportunidad de disputar partidos profesionales y sumar experiencia en un contexto competitivo.

Con el equipo serbio logró coronarse campeón de la Superliga 2024-25, un logro importante en su corta carrera. Ese título no solo sumó a su palmarés, sino que le permitió conocer la exigencia de jugar por objetivos grandes en el fútbol internacional.

Durante ese mismo año también fue convocado a la Selección Colombia sub-20, consolidando su proyección como uno de los defensores jóvenes con mayor expectativa en el país.

Un zaguero caleño para el plantel verdiblanco dirigido por Gamero

El fichaje de Keimer Sandoval tiene un componente especial: es un jugador caleño que regresa a su ciudad. Ese factor emocional suma en un momento en que Deportivo Cali busca reconectar con su identidad y fortalecer su proyecto deportivo con talento joven.

Su perfil encaja en la idea del club de combinar experiencia y juventud. Con defensores como Fernando Álvarez, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, José Caldera y otros nombres en la plantilla, Sandoval llega a competir por un lugar y a consolidarse como una alternativa para el futuro.

Para el cuerpo técnico, contar con un jugador joven con experiencia internacional representa una oportunidad para desarrollar talento propio y proyectarlo en el equipo profesional.

Los fichajes de Deportivo Cali para 2026

Con la llegada de Keimer Sandoval, Deportivo Cali suma diez refuerzos en el mercado pensando en la temporada 2026. La lista muestra la magnitud del cambio en la plantilla y el trabajo que el club viene haciendo para construir un equipo competitivo.

Estos son los fichajes confirmados del cuadro verdiblanco:

Pedro Gallese, arquero proveniente de Orlando City en la MLS.

Fernando Álvarez, defensor llegado desde CF Montreal.

Ronaldo Pájaro, mediocampista de Fortaleza CEIF.

Joan Gómez, volante que arribó desde Real Santander.

Daniel Giraldo, mediocampista que volvió desde Juventude de Brasil.

Emanuel Reynoso, mediocampista argentino de Talleres.

Juan Dinenno, delantero con pasado goleador en el club, procedente de Sao Paulo.

Steven Rodríguez, atacante que llegó desde Junior.

Javier Mena, extremo joven que arribó desde Orsomarso.

Keimer Sandoval, defensor proveniente del Estrella Roja de Serbia.

Esta lista refleja el esfuerzo del club por renovar su plantilla tras temporadas complicadas, en las que el equipo no clasificó a cuadrangulares y enfrentó problemas deportivos y financieros.

El contexto del mercado verdiblanco

El mercado de Deportivo Cali se desarrolla en un momento histórico para la institución. Tras la aprobación de su conversión a Sociedad Anónima y el proceso con inversionistas, el club busca construir una base sólida para el futuro.

Los fichajes responden a la idea de reforzar todas las líneas del equipo, algo que el propio Alberto Gamero y la nueva dirigencia han señalado como prioridad. Se busca mejorar el rendimiento deportivo, competir por la clasificación y devolver al club al protagonismo en el fútbol colombiano.

En ese contexto, jugadores jóvenes como Sandoval representan apuestas de proyección, mientras nombres experimentados como Gallese o Dinenno aportan liderazgo.

Qué puede aportar Keimer Sandoval al Deportivo Cali

Keimer Sandoval llega como un defensor con proyección, con experiencia internacional y con la motivación de consolidarse en el fútbol colombiano. Su paso por Europa y su presencia en selecciones juveniles hablan de su potencial.

Para el Deportivo Cali, su fichaje significa sumar un jugador joven que puede crecer dentro del club, aportar en la defensa y convertirse en una pieza importante del proyecto deportivo.vSu llegada también refuerza la idea de construir un equipo con identidad regional, con jugadores que entiendan lo que significa vestir la camiseta verdiblanca y competir por los objetivos del club.

El mercado del Deportivo Cali sigue abierto, pero con diez fichajes confirmados y el proyecto deportivo en marcha, la llegada de Keimer Sandoval se convierte en una señal más del cambio que vive la institución en esta nueva etapa.