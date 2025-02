Desde su llegada a Deportivo Cali, Emiliano Rodríguez ha demostrado que es un delantero con olfato de gol y un jugador con ambición. En 3 partidos disputados con la camiseta verdiblanca, el atacante uruguayo ha marcado un par goles. Su buen inicio con el club ha sido suficiente para ganarse la confianza de la hinchada y del cuerpo técnico, pero él mismo ya tiene en mente un desafío mayor.

En una reciente entrevista con la periodista Salomé Fajardo dejó claro su entusiasmo por el partido ante el rival de patio. “Yo le quiero hacer gol a América (el clásico será sobre finales de marzo en el estadio Deportivo Cali, Fecha 10 de la Liga BetPlay). Tengo muchas ganas de hacerle un gol. No me gusta el color rojo, no me gusta ese club para nada. Me gusta el Cali y espero… Espero no, voy a hacerle goles al América”, afirmó con convicción.

Sus palabras han resonado entre los hinchas verdiblancos, quienes esperan que su deseo se haga realidad, cuando el equipo verdiblanco reciba al cuadro escarlata en su estadio, en partido a disputarse el próximo mes.

Los partidos de Emiliano Rodríguez en Deportivo Cali

Es un delantero que llegó como fichaje y en 6 fechas de la Liga BetPlay 2025-1 ha disputado 3, todas ellas como titular en la escuadra dirigida por Alfredo Arias.

Envigado: hizo el gol del triunfo.

hizo el gol del triunfo. Fortaleza CEIF: salió expulsado.

salió expulsado. Millonarios: hizo uno de los goles en la victoria por 3-1.

Emiliano Rodríguez, un delantero que ya ilusiona a la hinchada de Deportivo Cali

A sus 21 años, Emiliano Rodríguez está viviendo su primera experiencia en el fútbol colombiano tras su paso por Brasil con Atlético Goianiense. Su adaptación ha sido rápida y efectiva, convirtiéndose en una pieza clave en el ataque del Deportivo Cali. Su capacidad para definir dentro del área, sumada a su intensidad y entrega en el campo, han hecho que su fichaje genere grandes expectativas.

La rivalidad entre Deportivo Cali y América es una de las más intensas del fútbol colombiano, lo que hace que cada clásico sea un partido especial. Para Rodríguez, esta es una gran oportunidad para demostrar su talento y dejar una huella en el equipo. Su deseo de ser protagonista refleja su compromiso con el club y su ambición por seguir creciendo en su carrera.

El clásico caleño: un partido con historia y pasión

El enfrentamiento entre Deportivo Cali y América es mucho más que un partido de liga. Se trata de un choque con historia, tradición y una rivalidad que se respira en cada rincón del Valle del Cauca. Para Emiliano Rodríguez, este partido será la oportunidad perfecta para reafirmarse como una figura en el equipo y darle una alegría a la hinchada azucarera.

El estadio Deportivo Cali será el escenario de este duelo, donde el joven delantero buscará aportar su talento y entrega para que su equipo consiga un resultado positivo. Con un inicio prometedor en la temporada, su confianza está en su punto más alto, y la motivación de enfrentar un partido de esta magnitud podría ser el impulso que necesita para seguir sumando goles con la camiseta verdiblanca.