La derrota en el clásico ante América de Cali dejó a Deportivo Cali en una situación delicada en la Liga BetPlay 2025-I. El equipo dirigido por Alfredo Arias cayó en el Pascual Guerrero y, aunque sigue en la pelea, sabe que el margen de error se redujo al mínimo de cara al cierre del Todos contra Todos.

El técnico uruguayo, sin esconder la tristeza por la derrota, envió un mensaje claro: el equipo no está eliminado y debe luchar hasta el final. Con cuatro partidos por disputar, Deportivo Cali necesita corregir rápido, sumar victorias y mantener viva la esperanza de clasificar a los cuadrangulares.

Deportivo Cali, la caída en el clásico y su impacto en la tabla de posiciones

El clásico vallecaucano dejó consecuencias inmediatas en la tabla. Con la derrota ante América, Deportivo Cali bajó al noveno lugar, quedando por fuera momentáneamente del grupo de los ocho que avanzan a la siguiente fase del torneo.

Actualmente, el cuadro verdiblanco suma 23 puntos en 16 partidos jugados. Tiene el mismo puntaje que Deportivo Pasto, pero la diferencia de gol (+3 para Pasto y -2 para Cali) lo ubica por debajo en la clasificación. Además, el equipo nariñense tiene un partido menos, lo que hace aún más urgente que Cali sume de a tres en los encuentros restantes. La presión ahora es máxima. Cualquier traspié podría ser definitivo en un campeonato donde los puestos de clasificación se definen por márgenes muy estrechos.

Alfredo Arias: un mensaje de esperanza tras la derrota en la Liga BetPlay

En la conferencia de prensa posterior al clásico, Alfredo Arias dejó un análisis realista pero alentador. El técnico uruguayo reconoció la amargura por la caída, pero llamó a no bajar los brazos: “El primer mensaje en el vestuario, del que lógicamente esperábamos irnos más felices, fue que quedan 4 partidos. Hay que levantarse rápido de esta derrota. Tenemos 2 partidos de local, con rivales directos, y dos de visita”.

Arias insistió en la importancia de no quedarse haciendo cuentas, sino de trabajar día a día para corregir errores: “Hacer cuentas, todos más o menos las hacen. Hay tanto contador, que para qué hacer yo las cuentas. Tengo que entrenar al equipo, tratar de salir de esta derrota, corregir por qué nos pusimos en desventaja, tratar de mejorar por qué no pudimos concretar cuando tuvimos una chance”.

El técnico también destacó que esta fue una sensación nueva para él en el Pascual Guerrero: “Todo toca en esta vida. Con mi compañero de cuerpo técnico teníamos muchos clásicos invictos. No habíamos perdido en este estadio. Esta sensación es la primera vez que la siento. Desde que vine a Colombia, es la primera vez que pierdo en este estadio. Hay que ir por todo en los siguientes partidos”.

Y ante las preguntas sobre una posible eliminación, Arias fue contundente: “¿Eliminado porque pierdo un clásico? Hacía 14 clásicos que no me tocaba perder, incluidos los de Uruguay, los de Medellín, los que jugamos acá, los de Santa Fe. ¿Ahora me voy a sentir eliminado? Tenemos que clasificar. Vamos a hacer el intento. Tenemos vida y mientras hay vida y esperanza, no nos vamos a rendir. Al próximo partido vamos a intentar ir por los 3 puntos, como intentamos hoy… sentirme eliminado, ni loco”.

Con estas palabras, Arias dejó claro que el equipo tiene la mentalidad puesta en clasificar y que no habrá lugar para rendirse mientras haya posibilidades matemáticas.

Los partidos que le quedan a Deportivo Cali en el Todos contra Todos de la Liga BetPlay

Deportivo Cali aún tiene cuatro partidos por disputar en el Todos contra Todos, con dos juegos como local y dos como visitante:

Local: frente a Deportes Tolima y Santa Fe.

frente a Deportes Tolima y Santa Fe. Visitante: ante Alianza FC y Once Caldas.

El equipo deberá aprovechar su condición de local para imponerse ante dos rivales directos en la tabla, en partidos que serán verdaderas finales. Además, deberá buscar sumar en sus salidas a Valledupar y Manizales, escenarios siempre complicados para los visitantes.

Cada punto será vital, no solo para sumar en la tabla, sino también para mejorar la diferencia de gol, un criterio que puede ser decisivo si se da igualdad en puntaje con otros equipos.

La clasificación aún es posible: Deportivo Cali depende de sí mismo

Con 23 puntos en 16 fechas, Deportivo Cali todavía tiene opciones claras de clasificar. Se estima que el corte para ingresar a los cuadrangulares estará entre 29 y 30 puntos, por lo que el equipo necesita al menos dos victorias y un empate en los cuatro partidos restantes, aunque sumar nueve o más puntos sería la fórmula segura.

Más allá de los números, el reto para Deportivo Cali será mental. Deberá mostrar carácter para reponerse de la caída ante su máximo rival, corregir los errores defensivos que lo pusieron en desventaja y encontrar mayor eficacia frente al arco rival en los momentos decisivos.

La misión no será sencilla, pero como dijo Alfredo Arias: mientras haya vida, habrá lucha. Deportivo Cali está obligado a dar lo mejor de sí en cada uno de los partidos que restan si quiere mantenerse con vida en la Liga BetPlay.