El Deportivo Cali viene dando pasos lentos en el actual mercado de fichajes, pero a la vez muy seguros y precisos, convencidos de que su reestructuración financiera y deportiva debe cimentarse sobre bases sólidas y nombres de jerarquía que no representen un tiro al aire. En ese orden de ideas, la prácticamente segura incorporación del argentino Emanuel Reynoso es, sin duda, un golpe de autoridad sobre la mesa y una señal clara para sus hinchas, que empiezan a confiar en el mercado que vienen adelantando los nuevos dueños del club.

El popular ‘Bebelo’ Reynoso llegará la próxima semana a Cali para asumir el liderazgo en una zona clave del campo. Se trata del sector donde el entrenador Alberto Gamero más tiempo venía dedicando a evaluar opciones junto a su cuerpo técnico, analizando perfiles y revisando material en video. El DT samario entiende que, en la medida en que el equipo cuente en la zona creativa con un futbolista de excelente lectura de juego, su idea futbolística finalmente podrá verse reflejada en la cancha, algo que fue uno de los grandes inconvenientes del semestre pasado.

La búsqueda previa del Cali por un creador

Durante varias semanas, el Cali intentó por distintos caminos cerrar la contratación de un creativo con estas características. Inicialmente, el club manejó el nombre del antioqueño Daniel Cataño, pero su salida en este momento del Bolívar de La Paz resultó imposible.

Posteriormente, se exploró la opción de repatriar al canterano Nicolás Benedetti, quien tras analizar la propuesta agradeció el interés de los nuevos dueños del club y expresó su deseo de regresar algún día al equipo de sus amores. Sin embargo, por ahora optó por continuar su carrera en España.

Luego de estos intentos fallidos con futbolistas colombianos, el Deportivo Cali decidió lanzarse sin temor al mercado internacional. El primer contacto fuerte se dio con el venezolano Yeferson Soteldo, actualmente en el Fluminense de Brasil, pero las elevadas cifras salariales del talentoso jugador resultaron inalcanzables para el club en este momento.

Por qué Emanuel Reynoso terminó siendo la elección

Fue así como finalmente se llegó al nombre de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, con quien desde el primer contacto hubo una notable fluidez al momento de explicarle el proyecto Deportivo Cali 2026 y el rol que se esperaba de él. El argentino, de 30 años, no titubeó y expresó de manera directa su entusiasmo: “Yo soy el hombre, me gusta el proyecto y quiero liderar al Deportivo Cali”.

Esa respuesta, sumada a su perfil futbolístico, terminó de convencer a la dirigencia y al cuerpo técnico, que lo consideran el hombre indicado para ordenar y potenciar el juego ofensivo del equipo.

Lo que ganará Deportivo Cali con ‘Bebelo’ Reynoso

El cuerpo técnico considera que el club se fortalecerá notablemente con la llegada de Reynoso, especialmente por sus cualidades:

Visión de juego

Aceleración en el último cuarto de la cancha

Buena pegada

Capacidad para filtrar pases

Liderazgo dentro y fuera del campo

Estas virtudes fueron determinantes para que Alberto Gamero diera el visto bueno definitivo a su contratación. La expectativa es tenerlo la próxima semana en la sede de Pance, donde iniciará un proceso de reacondicionamiento físico y, posteriormente, una pretemporada intensa que lo deje en óptimas condiciones de cara al inicio de la competencia oficial, previsto dentro de cuatro semanas.

El recorrido de Reynoso y los detalles del acuerdo

‘Bebelo’ vestirá en el Deportivo Cali la quinta camiseta de su carrera, tras haber jugado en Talleres de Córdoba, Boca Juniors, Minnesota United FC y Club Tijuana de México. El futbolista viene de disputar su segunda etapa en Talleres durante 2025, temporada en la que acumuló 26 partidos, convirtió dos goles y entregó tres asistencias.

A nivel de clubes, la negociación se cerró con rapidez, teniendo en cuenta que el jugador no hace parte de los planes del entrenador Carlos Tévez para la próxima temporada. Talleres accedió a cederlo a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra, facilitando así la llegada de un futbolista llamado a ser el eje creativo del nuevo proyecto Azucarero.