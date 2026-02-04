Deportivo Cali avanza a toda máquina en la preparación del compromiso de este domingo 8 de febrero frente a Millonarios FC, un duelo cargado de historia, emoción y exigencia dentro del Fútbol Profesional Colombiano. El equipo Azucarero llega con un envión anímico importante tras la victoria ante Deportivo Pasto, pero ese buen momento se vio sacudido por una situación inesperada que obligó al cuerpo técnico a reaccionar con rapidez.

El golpe anímico que cambió los planes en el arco

Minutos después del triunfo frente a Pasto, el arquero titular del Deportivo Cali, el peruano Pedro Gallese, recibió una noticia devastadora: el fallecimiento de su madre en Lima. El impacto fue inmediato. El guardameta rompió en llanto dentro del camerino del estadio de Palmaseca y, sin demora, emprendió viaje hacia su país natal para acompañar a su familia en el duelo.

Desde el club hay total comprensión frente a la situación personal del jugador. De momento, no existe una fecha exacta para su regreso a entrenamientos, aunque se estima que podría reincorporarse durante el fin de semana. Sin embargo, más allá de los tiempos logísticos, en el Deportivo Cali prima el acompañamiento humano y el respeto por el proceso emocional del futbolista.

Alejandro Rodríguez, listo para asumir la responsabilidad

Ante este panorama, Alejandro Rodríguez volvió a entrenarse como titular durante toda la semana y está listo para custodiar el pórtico Azucarero en un partido de máxima exigencia. El arquero colombo-panameño, de 25 años, atraviesa un inicio de 2026 particular, marcado por idas y vueltas que hoy parecen confluir en una nueva oportunidad.

Con la llegada de Gallese al club, Rodríguez recibió luz verde para buscar continuidad en otro equipo del país, entendiendo que venía de ser el arquero titular del Deportivo Cali durante las dos últimas temporadas. En ese contexto, acordó su vinculación con Deportivo Pereira, viajó a la capital risaraldense y entrenó durante una semana con el Matecaña.

Un regreso inesperado, pero oportuno

El traspaso, sin embargo, nunca pudo concretarse. Los problemas financieros y las deudas que atraviesa el Deportivo Pereira impidieron la inscripción del arquero ante Dimayor. Ante esa situación, Alejandro Rodríguez regresó a Cali y fue nuevamente inscrito por el club dueño de sus derechos, quedando habilitado para competir de inmediato.

Hoy, ese regreso cobra un sentido especial. Rodríguez está listo para un nuevo comienzo en el equipo de sus afectos, en un contexto que lo vuelve a poner en el centro de la escena.

Un reto grande en medio de la presión

No es un secreto que el arquero ha sido objeto de cuestionamientos por parte de un sector de la hinchada Azucarera. El propio Rodríguez ha reconocido esa situación y ha manifestado públicamente su deseo de revertir esa percepción con rendimiento y seguridad bajo los tres palos.

El partido frente a Millonarios aparece como una oportunidad inmejorable para hacerlo. Un clásico, en casa y en un momento donde el equipo necesita ratificar su recuperación futbolística tras un arranque irregular de temporada.

La postura de Gamero y el respaldo al proceso

La decisión de que Alejandro Rodríguez sea el titular está prácticamente tomada por Alberto Miguel Gamero y su cuerpo técnico. Incluso si Pedro Gallese logra reincorporarse a entrenamientos en la previa del partido, la idea es no apresurar su regreso a la competencia.

Desde el cuerpo técnico consideran prioritario que el arquero peruano complete su recuperación anímica y realice un breve reacondicionamiento físico antes de volver al arco. En ese contexto, el respaldo a Rodríguez es total.

Este domingo, el Deportivo Cali volverá a mirar su arco con un rostro conocido. Para Alejandro Rodríguez, será mucho más que un partido: es la oportunidad de demostrar que está listo para responder cuando el equipo más lo necesita.