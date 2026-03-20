Dávinson Sánchez vuelve a ser tema en el entorno del fútbol colombiano, pero esta vez no por su rendimiento en Europa ni por su papel en la Selección Colombia, sino por su conexión con América de Cali. El defensor, ampliamente reconocido por su paso por Atlético Nacional y su consagración en la Copa Libertadores 2016, tiene una historia poco conocida con el equipo escarlata.

Aunque nunca debutó profesionalmente con América de Cali, su vínculo con el club es profundo. Allí comenzó su formación desde muy pequeño y es el equipo del que ha declarado ser hincha en múltiples ocasiones. La historia ha vuelto a tomar relevancia tras su reciente presencia en la sede de Cascajal, donde entrenó con el plantel profesional en medio de un permiso especial otorgado por su club actual.

Dávinson Sánchez y sus inicios en América de Cali desde los 6 años

La relación de Dávinson Sánchez con América de Cali empezó desde muy temprano. El defensor llegó al club cuando apenas tenía 6 años, iniciando allí su proceso formativo en el fútbol. Durante casi una década, América fue su casa. Permaneció en el club hasta los 15 años, desarrollándose como jugador en las categorías menores y destacándose entre sus compañeros.

El propio Dávinson ha recordado esa etapa con gratitud. En una charla en 2021 con el cónsul de Colombia en Reino Unido, Ricardo Lozano, compartió detalles de esos primeros años: “A los 6 años estaba en América de Cali y soy muy agradecido con ellos, porque desde esa edad ellos se hicieron cargo de mis transportes. Mis papás también tenían que hacer un esfuerzo. En su momento eran 8 mil pesos que ahora no representan mucho, pero para muchísimas familias que trabajan por el salario mínimo, por sostener a una familia y darles sustento a dos niños, no era fácil. Ahí pasé toda mi infancia, siempre destacándome, estando entre los mejores y preparándome”. Ese respaldo fue clave para su formación, no solo deportiva, sino también personal.

La lesión que marcó su camino y fortaleció su carácter

En su etapa como juvenil, Dávinson Sánchez enfrentó uno de los momentos más difíciles de su carrera. A los 13 años sufrió una grave lesión: una fractura de tibia y peroné que lo obligó a estar ocho meses con yeso. Ese episodio puso en duda su continuidad en el fútbol. El propio jugador confesó que llegó a pensar en abandonar: “Para mí siempre fue ser profesional y darle un bienestar a mi familia diferente. A los 13 años me fracturo la tibia y el peroné, pasé 8 meses con un yeso y en un momento le dije a mi mamá que no quería ir más a Cascajal a entrenar”.

Sin embargo, la respuesta de su madre fue determinante: “Ella me dijo que ellos habían hecho un esfuerzo desde los 6 años para que abandonara. Si quieres tener algo el día de mañana debes tener persistencia y desde ahí no tuve duda que iba a lograr el objetivo”. Ese momento marcó un antes y un después en su mentalidad, consolidando la disciplina y la determinación que luego lo llevarían al alto nivel.

Por qué Dávinson Sánchez no debutó en América de Cali

A pesar de su proceso formativo en América de Cali, Dávinson Sánchez no llegó a debutar con el primer equipo del club. Su camino tomó otro rumbo cuando pasó a Atlético Nacional por pedido del entrenador Juan Carlos Osorio, donde tuvo la oportunidad de iniciar su carrera profesional.

Fue en el conjunto verdolaga donde se consolidó como futbolista. Allí debutó, se destacó rápidamente y formó parte del plantel que ganó la Copa Libertadores en 2016, uno de los logros más importantes del fútbol colombiano en los últimos años. Ese paso por Nacional lo proyectó al fútbol internacional, llevándolo posteriormente a Europa.

Dávinson Sánchez, hincha declarado de América de Cali

A pesar de su historia profesional ligada a Atlético Nacional, Dávinson Sánchez nunca ha ocultado su sentimiento por América de Cali. En múltiples ocasiones ha manifestado públicamente que es hincha del equipo escarlata.

Una de las declaraciones más recordadas ocurrió cuando era jugador del Tottenham Hotspur. En un video de presentación para los aficionados, le preguntaron por el equipo de sus amores. Su respuesta fue clara: “Soy hincha de América de Cali”. Esa frase dejó en evidencia que su vínculo con el club va más allá de lo deportivo. Es una conexión emocional que se ha mantenido a lo largo de los años.

El regreso de Dávinson Sánchez a Cascajal en 2026

La historia entre Dávinson Sánchez y América de Cali volvió a tener un capítulo reciente. El defensor estuvo en la sede de Cascajal realizando trabajos de entrenamiento con el plantel profesional del equipo.

Su presencia se dio gracias a un permiso especial otorgado por Galatasaray, club dueño de sus derechos deportivos. El jugador no participó en el más reciente partido de la Champions League debido a una suspensión, lo que le permitió aprovechar el tiempo para entrenar en Colombia. Durante esos días, compartió con el equipo escarlata, viviendo de cerca el ambiente del club en el que se formó y del que es hincha.

Dávinson Sánchez y su presente entre Europa y la Selección Colombia

Actualmente, Dávinson Sánchez es uno de los defensores colombianos más consolidados en el fútbol internacional. Su paso por Europa lo ha llevado a competir en ligas de alto nivel y a disputar torneos como la Champions League. Además, es habitual convocado a la Selección Colombia, donde ha sido pieza importante en el proceso reciente.

En medio de ese presente, su visita a América de Cali representa un reencuentro con sus raíces. Un recordatorio de dónde empezó todo y del club que marcó su infancia. La historia de Dávinson Sánchez con América de Cali es una de esas que trascienden lo deportivo. Es el recorrido de un jugador que se formó en el club, que encontró allí sus primeros sueños y que, a pesar de no haber debutado profesionalmente con esa camiseta, sigue llevando esos colores en el corazón.