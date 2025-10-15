El futuro de David Ospina vuelve a ser tema central en el entorno de Atlético Nacional. El arquero antioqueño, referente histórico del club y de la Selección Colombia, analiza por estas horas una importante oferta que le llegó desde el fútbol internacional y que podría alterar los planes que tenía trazados para el cierre de su carrera profesional.

El guardameta de 37 años había manifestado su intención de retirarse en el equipo de sus amores después del Mundial de 2026, pero una nueva propuesta ha reabierto el debate interno sobre su continuidad en el club.

Una oferta desde el exterior que hace dudar a David

Según reveló la periodista Sheyla García de Win Sports, David Ospina fue contactado por empresarios vinculados a la Major League Soccer (MLS), quienes le presentaron una propuesta formal para sumarse a uno de los clubes más importantes del campeonato estadounidense a partir de enero de 2026.

El ofrecimiento contempla un contrato por un año, con la posibilidad de ser titular y con condiciones económicas bastante atractivas. Aunque no se ha revelado el nombre del club, la propuesta despertó el interés del arquero, que se encuentra evaluando la posibilidad de cerrar su carrera fuera de Colombia.

Ospina tiene contrato con Atlético Nacional hasta el 30 de junio de 2026, y su idea inicial era cumplirlo para luego disputar su tercer Mundial con la Selección Colombia, antes de poner punto final a su trayectoria. Sin embargo, el panorama cambió y el guardameta analiza cuidadosamente las implicaciones deportivas, personales y familiares de un posible traslado a los Estados Unidos.

Panorama complejo para Ospina en Atlético Nacional

Pese a su jerarquía y liderazgo, David Ospina ya no tiene asegurada la titularidad en Atlético Nacional. La eliminación de la Copa Libertadores ante São Paulo generó un ambiente tenso en el entorno verdolaga, donde varios referentes, incluido el arquero, han sido objeto de críticas.

La hinchada le cuestiona principalmente su poca efectividad en los cobros desde el punto penal y ciertos errores en momentos decisivos. A esto se suman los recurrentes problemas físicos que lo han marginado de varios partidos en los últimos meses.

En paralelo, la afición ha manifestado una marcada preferencia por el juvenil Luis Miguel Marquínez, quien ha respondido con actuaciones destacadas cuando le ha tocado custodiar el arco verde. Muchos hinchas consideran que ha llegado el momento de darle la titularidad al joven portero, relegando a Ospina a un papel secundario.

El respaldo de Néstor Lorenzo y su papel en la Selección Colombia

En el ámbito de la Selección Colombia, Ospina es una institución. Lleva 17 años integrando distintas convocatorias del combinado nacional, con 10 como titular indiscutido. Participó en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de las Copas América 2015, 2016 y 2021, dejando actuaciones memorables bajo los tres palos.

El técnico Néstor Lorenzo ya le confirmó su presencia en la lista para el Mundial de 2026, resaltando su influencia como líder dentro y fuera del campo. Aunque el entrenador sabe que Ospina no será el arquero titular en el torneo, considera fundamental su presencia en el grupo. Eso sí, le pidió mantener continuidad competitiva en su club, requisito que podría inclinar la balanza hacia aceptar la propuesta de la MLS.

Ospina: una carrera marcada por la regularidad y el liderazgo

Surgido de las divisiones menores del Verdolaga, David Ospina debutó profesionalmente en 2005 y fue figura en la conquista de tres títulos antes de ser transferido al fútbol europeo. Su paso por Niza, Arsenal y Nápoli consolidó su prestigio internacional, combinando grandes actuaciones con otras etapas en las que le tocó esperar desde el banco.

Después de una experiencia en el Al-Nassr de Arabia Saudita, regresó a Atlético Nacional en julio de 2024, donde sumó tres títulos más y asumió la capitanía del equipo. Su liderazgo, experiencia y compromiso lo convirtieron nuevamente en una figura de referencia dentro del vestuario y entre los más jóvenes del plantel.

La decisión que podría anticipar la despedida anticipada de Ospina

El interés desde la MLS se presenta en un contexto ideal para que David Ospina revalore su futuro. En Estados Unidos tendría la oportunidad de cerrar su carrera siendo titular, en un ambiente de menor presión y con una alta calidad de vida.

El valor de mercado actual del arquero ronda los 300.000 euros, cifra perfectamente asumible para cualquier club estadounidense que desee contar con su experiencia. Atlético Nacional podría facilitar su salida mediante una rescisión anticipada y acordar una compensación económica simbólica.

Así, el guardameta se enfrenta a una decisión trascendental: continuar en su casa cumpliendo su plan inicial de retiro en Medellín o abrir una última etapa internacional que le permita llegar al Mundial en ritmo de competencia y, al mismo tiempo, vivir una experiencia personal y profesional diferente.

Lo cierto es que el nombre de David Ospina vuelve a estar en el radar internacional, y su futuro, una vez más, genera expectativa entre los hinchas del fútbol colombiano.