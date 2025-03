David Ospina, el histórico arquero de Atlético Nacional, confesó en una reciente entrevista que estuvo a punto de retirarse del fútbol profesional debido a una grave lesión en el codo. Sin embargo, el llamado del equipo de sus amores le devolvió la ilusión y ahora sueña con conquistar la Copa Libertadores. El guardameta también se refirió a su regreso al club, sus aspiraciones y el reto de representar al fútbol colombiano en el torneo continental.

«No saben lo que viví»: El calvario de Ospina y su regreso a Nacional

El portero reveló que la lesión en su codo, sufrida cuando jugaba en Al-Nassr, fue un momento muy difícil en su carrera. «Muchos no saben lo que viví en ese año, tuve situaciones complejas, difíciles, los médicos me decían que era complejo volver a jugar», confesó Ospina. Sin embargo, Atlético Nacional apareció como una luz al final del túnel y le brindó la oportunidad de seguir jugando. «Llegó Nacional y me presentó un proyecto interesante, me sedujo muchísimo», afirmó.

El sueño de la Copa Libertadores y el presente en el club

David Ospina no oculta su deseo de ganar la Copa Libertadores con Atlético Nacional. «Debemos concentrarnos en ganar la Copa. Sabemos que es un torneo complicado, pero Nacional tiene las armas para competir», declaró el arquero. A pesar de las lesiones que han limitado su continuidad, Ospina se siente feliz de estar de vuelta en el club de sus amores y de haber ganado tres títulos en poco tiempo: Liga, Copa y Superliga.

David Ospina: Un referente histórico de Atlético Nacional

David Ospina ingresó a las divisiones inferiores de Atlético Nacional con tan solo 8 años, ahí hizo todo su proceso formativo en el club y debutó en el equipo profesional en 2005 con tan solo 17 años. En su primera etapa en El Verde estuvo hasta 2008, donde logró ganar 3 títulos de liga con Nacional.

Tras una exitosa carrera por Europa por clubes como el Niza de Francia, el Arsenal de Londres, el Nápoli de la Serie A de Italia, y el Al Nassr de Arabia Saudita; Ospina retornó en julio de 2024 a Nacional después de 16 años. Su regreso fue triunfal, pues ganó en diciembre pasado otro título de Liga, más la Copa BetPlay y la Superliga Betplay en enero de 2025

También hay que mencionar que David Ospina fue el arquero titular de la Selección Colombia durante 10 años, y disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Francia 2018, entre otras varias competiciones como Copas Américas y partidos de Eliminatoria al Mundial.

El futuro de Ospina y su amor por Nacional

David es un referente del fútbol colombiano e ídolo absoluto de los hinchas de Atlético Nacional. Su Talón de Aquiles a lo largo de su carrera han sido las múltiples lesiones; en este momento está saliendo de una tras 3 semanas de incapacidad, y espera volver a jugar con el Rey de Copas este martes 4 de marzo en el partido por la Séptima Fecha de la Liga BetPlay 2025 visitando al Fortaleza CEIF en la cancha del estadio El Campín de Bogotá.

A pesar de los rumores sobre su posible retiro, David Ospina aseguró que no tiene pensado colgar los guantes por ahora. «Hoy no tengo en la cabeza el retiro. Desde que me pasó lo del codo, decidí no proyectarme», afirmó. El arquero quiere seguir disfrutando del presente en Atlético Nacional y agradece la oportunidad de seguir haciendo historia en el club.