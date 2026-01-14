Cúcuta Deportivo no se resigna y prepara una jugada final en el mercado de fichajes del FPC. Con el regreso a Primera División como telón de fondo, el club rojinegro quiere dar un golpe de autoridad que sacuda el mercado colombiano y refuerce un proyecto que apunta a competir con carácter desde el primer día. En ese escenario, el nombre de Joaquín Varela vuelve a escena con fuerza y expectativa.

El defensor uruguayo se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado, pero también en una de las negociaciones más complejas de destrabar.

Joaquín Varela, un zaguero codiciado en el FPC

Con 27 años, Joaquín Varela Moreno es hoy uno de los zagueros centrales más completos que ha pasado por el fútbol profesional colombiano en los últimos años. Su solvencia defensiva, elegancia para salir jugando desde atrás y su fortaleza en el juego aéreo lo posicionan como un defensor de alto nivel, en plena edad de madurez futbolística.

Estas cualidades explican por qué su nombre ha estado permanentemente sobre la mesa de varios clubes importantes del FPC durante esta ventana de transferencias. Sin embargo, pese a ese interés generalizado, el uruguayo sigue sin definir su futuro en Colombia, una situación que sorprende en el medio y que tiene un responsable claro.

El gran obstáculo: Águilas Doradas y su postura

El principal problema para concretar cualquier operación por Joaquín Varela es su vínculo contractual con Águilas Doradas. El defensor pertenece al club antioqueño y tiene contrato vigente por dos años más, un factor que ha condicionado todas las negociaciones.

Además, la postura de su propietario, José Fernando Salazar, ha sido inflexible. Águilas no está dispuesto a ceder al jugador a préstamo y solo contempla una salida definitiva mediante una compensación cercana a los 1.3 millones de dólares, cifra que ha frenado más de una negociación.

Esta exigencia impidió que Varela continuara su carrera en clubes como Deportivo Cali o Millonarios, equipos que realizaron hasta dos ofertas formales por un préstamo con opción de compra, todas rechazadas por la dirigencia antioqueña.

Cúcuta Deportivo y la ilusión que sigue viva

Pese a ese panorama complejo, Cúcuta Deportivo no ha bajado los brazos. El cuadro Motilón, recién ascendido a Primera División, ha decidido jugar fuerte en el mercado apelando a su historia, su tradición y una de las plazas más pasionales del país.

La hinchada rojinegra, el contexto de regreso a la máxima categoría y el protagonismo que el club promete a sus refuerzos han sido herramientas de seducción utilizadas con varios jugadores. Con Joaquín Varela, esa estrategia también funcionó.

De hecho, hace algunos días, Cúcuta logró un acuerdo económico directo con el jugador, quien dio el visto bueno para vestir la camiseta rojinegra. El problema, una vez más, apareció al intentar destrabar su salida de Águilas.

Una segunda oferta que puede marcar el desenlace

La primera propuesta formal de Cúcuta fue rechazada, siguiendo la línea de decisiones previas del club antioqueño. Sin embargo, desde la frontera no se resignan y este miércoles enviarán una segunda y definitiva oferta que cambia sustancialmente el esquema.

La nueva propuesta contempla la compra de un porcentaje del pase de Joaquín Varela, estableciendo una copropiedad 50/50 entre Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas. Con esta fórmula, el club rojinegro espera encontrar un punto medio que destrabe la negociación y permita concretar uno de los fichajes más resonantes del mercado.

Ahora, la decisión vuelve a quedar en manos de José Fernando Salazar, cuya respuesta será determinante.

La postura del jugador y la presión que viene

Mientras tanto, desde el entorno del futbolista aseguran que Joaquín Varela no quiere continuar en Águilas Doradas en 2026. El defensor está dispuesto a ejercer presión en los próximos días para que su situación se resuelva, al menos mediante una salida a préstamo si no se concreta una venta.

Ese deseo del jugador es uno de los factores que alimenta el optimismo en Cúcuta, que confía en que esta vez las condiciones puedan alinearse.

Un golpe de mercado que Cúcuta busca con ambición

La dirigencia rojinegra viene trabajando desde hace semanas con un objetivo claro: dar un golpe de mercado que genere impacto deportivo y emocional. Para ello, el club cuenta con un fondo especial respaldado por un patrocinador, destinado a financiar el salario de al menos una gran figura que potencie el proyecto 2026.

Antes de Varela, Cúcuta lo intentó con nombres como Santiago Giordana y Yairo Moreno, sin éxito. Ahora, todas las fichas están puestas en Joaquín Varela Moreno, un fichaje que ilusiona a la hinchada, podría disparar la venta de abonos y marcar un punto de quiebre en el regreso del Motilón a Primera.

Cúcuta hará su último intento. El mercado entra en una fase decisiva y la respuesta final está a punto de llegar.