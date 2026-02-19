El futuro de Cristian Tovar empieza a moverse en el mercado del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El defensor central de 27 años trabaja a diario en la sede de Cascajal del América de Cali, pero lo hace de manera diferenciada del plantel profesional, mientras espera definir su incorporación a otro equipo antes del cierre de inscripciones.

El zaguero nacido en Villavicencio mantiene la disciplina intacta pese al contexto adverso. Personas cercanas a su entorno aseguran que, aunque la situación es compleja, el jugador se muestra optimista y convencido de que en las próximas horas podría alcanzar un acuerdo que le permita volver a competir oficialmente.

Once Caldas preguntó condiciones y abrió una puerta

Este jueves surgió una alternativa concreta: Once Caldas se contactó con el futbolista para conocer en detalle su situación contractual, su estado físico y futbolístico, el plan de trabajo que viene desarrollando y, especialmente, sus pretensiones económicas.

Desde el entorno del cuadro blanco quedaron con buena impresión tras la conversación inicial. Valoraron la claridad con la que Tovar explicó su presente y, sobre todo, el alto deseo de competir y de tener una revancha personal ante el momento que atraviesa.

Sin embargo, hubo total transparencia por parte del club manizaleño. Tovar es defensor central con perfil derecho, con capacidad ocasional para actuar como lateral, mientras que la prioridad actual del Once es incorporar un zaguero perfil zurdo.

Además, el equipo ha venido gestionando desde hace semanas la llegada del uruguayo Joaquín Varela, operación que aún no se concreta. Precisamente por las demoras en ese frente, el nombre de Tovar empezó a tomar fuerza como alternativa viable. Su currículum y profesionalismo son aspectos bien valorados en la institución.

Contrato vigente y postura firme

La situación contractual del defensor con América no ha cambiado: le restan 11 meses de contrato y el entrenador David González Giraldo mantiene su decisión inicial de no tenerlo en cuenta para el proyecto deportivo actual.

Hace tres semanas, el técnico comunicó oficialmente a Tovar y al mediocampista Andrés Tello que no entraban en sus planes y que tenían libertad para buscar equipo. Ambos entrenan por fuera del grupo principal desde entonces.

En el caso de Tello, el panorama es distinto: le restan solo seis meses de vínculo y ya adelanta gestiones para la rescisión contractual. La salida, en su caso, luce más sencilla.

Para Tovar, el escenario es más complejo. El defensor no está dispuesto a renunciar al dinero que por ley le corresponde en caso de una ruptura anticipada del contrato. Por eso, su prioridad es encontrar un club que asuma las condiciones necesarias para facilitar la operación.

¿Última opción en América?

Mientras evalúa alternativas en Colombia e incluso en el extranjero, el jugador mantiene una pequeña esperanza de permanecer en el primer equipo del América este año. Esa posibilidad dependería de un factor externo: que el club no consiga el delantero que busca para utilizar el cupo 25 disponible.

Si esa operación no se concreta, podría abrirse un margen mínimo para reconsiderar su situación deportiva dentro del plantel.

Por ahora, Cristian Tovar sigue entrenando en Cascajal con profesionalismo y disciplina, esperando que el mercado le ofrezca una salida que le permita volver a competir. Las próximas horas serán determinantes para definir si su futuro se escribe en Manizales, en otro destino del FPC o incluso fuera del país.