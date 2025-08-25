La eliminación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2025 a manos de Sao Paulo en Brasil continúa generando debate entre la hinchada del Verde. Este lunes, el arquero suplente de Nacional, Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, salió a dar su versión sobre la tanda de penales en la que el cuadro paisa quedó eliminado, en medio de las críticas de la afición a la decisión técnica de mantener a David Ospina bajo los tres palos y no darle la oportunidad a él, reconocido por su capacidad en esa instancia.

Castillo: “Soy especialista en lanzamientos desde el punto penal”

El medio estadounidense para la comunidad latina, W Sports TV, llegó hasta Medellín para conversar con el guardameta, quien no esquivó la polémica y fue directo sobre el tema.

“Uno está siempre para ayudar al equipo; no es un secreto que soy especialista en lanzamientos desde el punto penal, he trabajado mucho esa técnica en mi carrera y es un don que Dios me dio. Estamos para respetar siempre las decisiones del entrenador, antes que empezara la tanda de penales traté de darle unas indicaciones a David de acuerdo con mis conocimientos en el tema”, declaró Castillo.

Sus palabras dejaron en evidencia que esperaba con confianza el llamado del entrenador para asumir el reto, aunque al final primó la decisión de mantener a Ospina.

“Lastimosamente las cosas no se dieron”

Más allá de la polémica, Castillo respaldó a sus compañeros y aseguró que la eliminación no se debió a falta de entrega.

“Lastimosamente las cosas no se dieron, teníamos una ilusión muy grande de pasar y fuimos muy superiores; estoy seguro que todos los jugadores entregaron lo mejor de sí en este partido. Te reitero, estamos para acatar órdenes del entrenador, y en adelante solo queda seguir trabajando para darle nuevos títulos a Nacional”, afirmó el arquero.

Las estadísticas que respaldan a Castillo

La diferencia entre ambos arqueros en penales es notoria. David Ospina ha atajado únicamente 14 de los 90 disparos que le han cobrado a lo largo de su carrera, lo que representa una efectividad muy baja de solo el 15%: en 76 ocasiones el balón terminó en gol.

Por su parte, Chipi Chipi Castillo ostenta un registro más favorable. Con Atlético Nacional ha detenido 6 de 10 penales ejecutados en su contra, con actuaciones decisivas como en la final de la Copa Colombia 2023, cuando le tapó un lanzamiento a Leo Castro en El Campín, o en la final de la Superliga 2025 frente a Atlético Bucaramanga, donde fue figura en la tanda que le dio el título al Verde parando dos disparos.

Además, en su etapa con el Deportivo Pereira, Castillo fue protagonista en definiciones históricas: le dio al equipo el ascenso en 2021 y posteriormente el primer título en Primera División en 2022, siempre desde los once pasos.

Nacional eliminado en penales, la herida aún no cierra

El cuadro Verdolaga fue ampliamente superior en el desarrollo de la serie de octavos de final, pero terminó cayendo en la definición desde el punto penal. La hinchada no oculta la frustración y habla de una herida “difícil de cerrar”, toda vez que el rendimiento del equipo en el trámite fue superior, aunque el desenlace los condenó en Brasil.

Entre los principales señalados apareció el arquero titular y capitán, David Ospina, criticado por su historial poco favorable en este tipo de definiciones. Ante Sao Paulo, de los cinco cobros que le ejecutaron, en todos se lanzó hacia el costado equivocado, recibió cuatro goles y el único fallo del rival se debió a un disparo que se estrelló en el palo.

Hinchada contra Gandolfi por no hacer el cambio

Los reproches no se quedaron únicamente en el arquero. El técnico Javier Marcelo Gandolfi también fue cuestionado por no arriesgar en los minutos finales con un cambio de arquero que muchos consideraban necesario. Los aficionados señalaron falta de liderazgo para tomar la determinación de sustituir a Ospina por Castillo, especialista en penales, en busca de un mejor desenlace.

El clamor de la afición no era gratuito: las estadísticas respaldan a Chipi Chipi Castillo como un arquero de gran capacidad en tandas desde los once pasos.

Atlético Nacional: el debate sigue abierto

Aunque no ha sido titular permanente en Nacional, la trayectoria de Chipi Chipi Castillo lo respalda como un especialista en los penales. Sus declaraciones reavivan la polémica por la decisión técnica en Brasil, en un episodio que dejó marcada a la hinchada Verdolaga.

La eliminación frente a Sao Paulo aún pesa en la memoria de los aficionados, y el tema del arquero que debía enfrentar la tanda de penales sigue siendo una de las grandes discusiones en el entorno del club.