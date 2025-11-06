César Farías podría asumir un nuevo desafío en el Fútbol Profesional Colombiano. El entrenador venezolano, que ya dirigió a tres equipos en el país desde 2023, aparece como opción para ser el nuevo técnico de Independiente Santa Fe. En medio de esa posibilidad, cobra relevancia revisar su rendimiento en los clubes que ha comandado en el país.

Con pasos por Águilas Doradas, América de Cali y Junior de Barranquilla, Farías acumula 91 partidos dirigidos en el FPC, con un balance general que refleja luces y sombras. Su rendimiento global del 53.11% esconde etapas de altísima efectividad y otras más irregulares, especialmente en momentos decisivos.

Números de César Farías en Águilas Doradas

El debut de Farías en el fútbol colombiano se dio en junio de 2023, cuando asumió como entrenador de Águilas Doradas. Su paso fue corto pero muy llamativo. En apenas seis meses, el técnico venezolano lideró una de las campañas más sólidas del equipo antioqueño en la Liga BetPlay.

En el Todos contra Todos del segundo semestre de 2023, Águilas fue líder invicto. Sin embargo, en los cuadrangulares semifinales compartió grupo con Junior, Deportivo Cali y Deportes Tolima, y terminó tercero. A pesar de eso, el equipo mantuvo una propuesta ofensiva y regularidad que llamó la atención.

Su ciclo terminó con 26 partidos dirigidos, 14 victorias, 10 empates y apenas 2 derrotas, para un rendimiento del 66.6%. Fue su mejor registro en Colombia.

América de Cali: paso breve y sin clasificación para César Farías

Luego de renunciar a Águilas, Farías tomó las riendas del América de Cali a comienzos de 2024. Su gestión en el cuadro escarlata duró apenas cuatro meses, en los que no logró consolidar un equipo competitivo.

Estuvo al frente en 19 partidos oficiales: 18 en la Liga BetPlay y uno en la Copa Sudamericana. El saldo fue de 6 victorias, 7 empates y 6 derrotas, para un rendimiento promedio del 43.85%. El equipo quedó eliminado de la Sudamericana y no logró clasificar a los cuadrangulares del torneo local.

La falta de regularidad, un juego intermitente y la presión del entorno hicieron que su proceso terminara antes de completar el primer semestre.

Etapa con Junior: altibajos y cuadrangulares decepcionantes

El ciclo más largo de Farías en Colombia fue con Junior de Barranquilla. Llegó en septiembre de 2024 y se mantuvo hasta junio de 2025. Durante esos nueve meses dirigió 46 partidos entre Liga, Copa BetPlay y Copa Sudamericana.

Con Junior, sumó 18 victorias, 14 empates y 14 derrotas, para un rendimiento total del 49.27%. Clasificó a los cuadrangulares en ambos torneos cortos (2024-II y 2025-I), pero en ambas ocasiones terminó último del grupo. En el más reciente, apenas sumó un punto de 18 posibles.

El equipo también fue eliminado de la Copa BetPlay y no logró consolidarse a nivel internacional, aunque sí mostró fases de buen juego y variantes tácticas en varios tramos del campeonato.

Balance general de César Farías en el FPC: 91 partidos y un reto pendiente

Hasta la fecha, César Farías ha dirigido 91 partidos oficiales en el Fútbol Profesional Colombiano, distribuidos así:

38 victorias

31 empates

22 derrotas

Rendimiento global: 53.11%

Sus números reflejan un entrenador con buenas ideas, capacidad para estructurar equipos competitivos, pero también con dificultades para sostener procesos a largo plazo y superar fases críticas. El alto rendimiento en Águilas contrasta con las campañas irregulares en América y Junior.

¿Un nuevo ciclo en Santa Fe?

En las últimas horas ha tomado fuerza la posibilidad de que César Farías asuma como nuevo técnico de Independiente Santa Fe. El equipo bogotano busca reestructurarse tras una campaña irregular y ve en el estratega venezolano una opción con experiencia, recorrido internacional y conocimiento reciente del torneo colombiano.

De concretarse su llegada, sería el cuarto equipo que dirige en el FPC en menos de dos años. Farías asumiría con el reto de devolver a Santa Fe a la pelea por títulos y torneos internacionales. Sus números previos en Colombia son una base para entender lo que podría aportar, pero también plantean interrogantes sobre su capacidad de sostener el proyecto en el tiempo.

La expectativa está sobre la mesa. Con 91 partidos a cuestas, el venezolano podría tener en Bogotá una nueva oportunidad para consolidar su huella en el fútbol colombiano.