Carlos Antonio y los cambios de árbitro para los clásicos: “Una vergüenza”

A última hora hubo cambio en la designación de dos árbitros para la fecha de clásicos de la Liga BetPlay y eso desató la crítica de Carlos Antonio Vélez.

Se dio para dos de los partidos más relevantes. Ahora en Deportivo Cali vs. América estará Wilmar Roldán y no Carlos Betancur, como estaba inicialmente. Él irá a Atlético Nacional vs. Independiente Medellín. Terminó siendo un intercambio entre ellos. A final de cuentas el clásico en Medellín lo dirigirá un árbitro vallecaucano y el caleño, un antioqueño.

La queja de Dudamel por la designación de Betancur y la crítica de Carlos Antonio Vélez

Esta modificación en las designaciones arbitrales llama la atención porque, además, se dio un día después de la rueda de prensa en la que el DT de Deportivo Cali habló del árbitro para el partido ante América: “Solo me preocupa del partido del sábado un nombre: Carlos Betancur. Que no nos vaya a dañar el partido, como ya lo hizo con un penalti inexistente en un clásico y un gol válido anulado a Ángelo Rodríguez”, dijo.

Y agregó: “Invitamos a Carlos Betancur a que con profesionalismo y transparencia venga a dirigir y demuestre que está preparado. No pedimos que nos regalen, pero no nos quiten. Necesitamos que los árbitros pasen desapercibidos. Si usted, señor Betancur, es el árbitro, lo invito a que trabaje con profesionalismo”.

Ahora que se hizo ese cambio, Carlos Antonio Vélez reaccionó con una crítica a través de su cuenta en Twitter (@velezfutbol): “Una vergüenza la Comisión Arbitral de Dimayor!!! Ahora nombra los árbitros por catálogo y a la medida del consumidor… alguien se queja y de inmediato le ponen al que quiere…para la jornada de clásicos sentaron un funesto precedente! Volvió el veto y la camisa a su medida!”.