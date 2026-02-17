En la interna de Atlético Nacional comenzó a gestarse, por primera vez en varios meses, una sensación de inquietud alrededor del proyecto deportivo encabezado por Diego Arias Hincapié. El técnico antioqueño, conocido popularmente como ‘Caballito’, pasó en tiempo récord de interino entre septiembre y diciembre de 2025 a entrenador confirmado en propiedad hace apenas dos meses. Sin embargo, la reciente derrota frente al Deportivo Cali activó una ola de cuestionamientos desde la hinchada, y aunque los directivos no habían mostrado fisuras públicas, en las últimas 48 horas empezaron a surgir dudas internas que revivieron nombres ya analizados en el pasado.

Un proyecto que parecía blindado

La ratificación de Arias no fue casual ni improvisada. El presidente Sebastián Arango Botero y el gerente deportivo Gustavo Fermani lograron imponer su postura ante la propietaria del club, Carolina Ardila, convenciéndola de que el camino para 2026 debía construirse alrededor del joven estratega. La decisión se tomó, además, tras no poder concretarse el regreso del experimentado Reinaldo Rueda Rivera, un nombre que había generado consenso inicial.

Desde la alta cúpula se otorgó carta blanca para robustecer la nómina, fortalecer el cuerpo técnico y preparar al equipo para un calendario exigente con compromisos locales e internacionales. Sobre el papel, la hoja de ruta lucía sólida y ambiciosa.

Dudas tácticas, el principio del fin para Diego

No obstante, el desarrollo deportivo no ha acompañado del todo las expectativas. En cinco presentaciones en 2026 —cuatro oficiales y un amistoso— el equipo Verdolaga no ha terminado de convencer en funcionamiento, pese a las victorias en condición de local. La percepción de poca constancia empezó a filtrarse incluso entre los principales defensores del proceso.

Puertas adentro se analizan falencias puntuales en el replanteamiento de los partidos, especialmente en la lectura de cambios y ajustes durante el trámite de los segundos tiempos. En adelante, el entrenador de 40 años no solo necesitará encadenar triunfos, sino también exhibir mayor pulso estratégico y mano de DT, para recuperar la confianza total de quienes lo respaldaron desde el inicio.

El calendario, un escudo momentáneo

Pese al ruido emergente, el puesto de Diego Arias hoy no está formalmente en discusión. En el horizonte inmediato aparece el duelo más relevante del semestre ante Millonarios FC por Copa Sudamericana, un compromiso que en la dirigencia consideran demasiado cercano como para ejecutar un giro drástico. La lectura interna es clara: un cambio de timón en este instante podría resultar más perjudicial que beneficioso.

El nombre que vuelve a rondar: el Cacique

Mientras tanto, un viejo conocido reaparece en la conversación. Se trata del uruguayo Alexander Medina, de 47 años, quien hace apenas cuatro meses sostuvo diálogos avanzados con el club. Según reveló el periodista Felipe Sierra, el cuerpo técnico del ‘Cacique’ en su momento inició un análisis detallado de la plantilla, señal de que el acuerdo estaba muy encaminado.

La negociación se enfrió porque la directiva entendió que, de llegar un nuevo entrenador, lo ideal era comenzar un proyecto desde enero y no en el remate competitivo de 2025. Esa pausa estratégica terminó derivando en la confirmación definitiva de Arias.

Libre y expectante en el mercado

Hoy, Medina continúa libre, a la espera de un nuevo desafío. A pesar de recibir propuestas, ha preferido esperar un proyecto que lo seduzca plenamente. Su nombre ha sido vinculado recientemente a posibles movimientos en Boca Juniors, ante rumores de una inminente salida de Claudio ‘Sifón’ Úbeda, lo que demuestra que su cotización sigue vigente en el mercado sudamericano.

En Medellín son conscientes de dos factores clave: primero, que el ‘Cacique’ desea volver a la actividad cuanto antes; segundo, que el proyecto Verdolaga le resulta atractivo desde lo deportivo y lo institucional. En las reuniones sostenidas meses atrás, el uruguayo manifestó una motivación alta por liderar al Rey de Copas de Colombia.

Una historia que podría cruzarse otra vez

El panorama, por ahora, no es de ruptura sino de tensión contenida. Arias mantiene el respaldo formal, pero ya no navega con la misma tranquilidad de semanas anteriores. En paralelo, Medina sigue disponible, observando el tablero desde afuera. Dos caminos que hoy corren en paralelo y que, dependiendo de los resultados inmediatos y del rendimiento colectivo, podrían volver a encontrarse en un futuro no tan lejano.