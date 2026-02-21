La convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar a Alianza FC por la Fecha 8 de la Liga BetPlay dejó una ausencia que llamó la atención de inmediato. Entre los nombres que no aparecieron estuvo el de William Tesillo, uno de los líderes defensivos del equipo dirigido por Diego Arias.

La razón no tardó en conocerse. El club compartió un reporte médico oficial que explica la situación del zaguero. Según el comunicado, Tesillo sufrió una contusión en la pierna derecha y su regreso a entrenamientos dependerá de la evolución. La noticia encendió una alarma, no solo por el partido ante Alianza FC, sino por la cercanía del compromiso internacional frente a Millonarios en la Copa Sudamericana.

Reporte médico de William Tesillo en Atlético Nacional

El informe del departamento médico fue claro. William Tesillo presenta una contusión en la pierna derecha. El club indicó que el retorno a entrenamientos se definirá según evolución.

Este tipo de lesiones suelen evaluarse día a día. Aunque no siempre implican largos periodos de incapacidad, sí obligan a manejar cargas y evitar riesgos. La decisión de no convocarlo responde a la necesidad de proteger al jugador y evitar una complicación mayor.

Por qué preocupa la ausencia de Tesillo en Atlético Nacional

Tesillo es titular indiscutido en la defensa verdolaga. Su experiencia, liderazgo y capacidad táctica lo convierten en pieza clave. La ausencia ante Alianza FC genera inquietud porque el equipo pierde solidez defensiva. Además, su papel como referente dentro del campo es difícil de reemplazar. Atlético Nacional ha construido su defensa alrededor de su presencia, especialmente en partidos exigentes.

Atlético Nacional vs Millonarios en Sudamericana: la alarma crece

La preocupación aumenta por el calendario. En poco más de una semana, Nacional enfrentará a Millonarios en un duelo decisivo de Sudamericana. La cercanía del partido hace que cualquier novedad médica con Tesillo sea seguida con atención. Es un juego clave para las aspiraciones internacionales del club. Contar o no con el defensor puede cambiar el planteamiento táctico del equipo.

Convocados de Atlético Nacional vs Alianza FC por la Liga BetPlay

Para el partido de Liga BetPlay, Diego Arias citó a los siguientes jugadores:

Arqueros: David Ospina, Harlen Castillo.

David Ospina, Harlen Castillo. Defensores: Néider Parra, Simón García, César Haydar, Samuel Velásquez, Andrés Román, Milton Casco.

Néider Parra, Simón García, César Haydar, Samuel Velásquez, Andrés Román, Milton Casco. Mediocampistas: Elkin Rivero, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Matías Lozano, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona.

Elkin Rivero, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Matías Lozano, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona. Delanteros: Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Chicho Arango, Alfredo Morelos.

Opciones en defensa sin William Tesillo

Sin Tesillo, Atlético Nacional deberá tener variantes. Los centrales convocados son César Haydar, Simón García y el canterano Néider Parra. El cuerpo técnico evaluará la mejor dupla para mantener equilibrio defensivo. También puede ajustar el sistema táctico para proteger la última línea. La rotación es parte del proceso, pero perder a un líder siempre implica reto.

El papel de William Tesillo en el esquema de Diego Arias

Tesillo no solo aporta en defensa. Su salida limpia desde atrás y liderazgo táctico ayudan al funcionamiento colectivo. Es un jugador con experiencia internacional y presencia en partidos decisivos. Por eso, su ausencia impacta más allá de lo futbolístico.

Atlético Nacional depende de su voz dentro del campo para ordenar la defensa. El club seguirá evaluando la lesión día a día. El objetivo es recuperarlo sin riesgos. Si evoluciona favorablemente, podría regresar antes del partido internacional. Si no, el cuerpo técnico deberá preparar alternativas. La salud del jugador es prioridad en un calendario exigente.

Expectativa en Atlético Nacional por el regreso de Tesillo

La novedad médica de William Tesillo llega en un momento clave del calendario verdolaga. Liga BetPlay y Sudamericana coinciden en semanas decisivas.

La recuperación del defensor será clave para el equipo de Diego Arias, que necesita solidez en defensa para mantener sus objetivos en competencia. La evolución del jugador marcará la planificación del club en los próximos partidos y el enfoque táctico en uno de los duelos más importantes del semestre.