El mercado de fichajes vuelve a dejar una historia poco común para el fútbol colombiano. Atlético Nacional avanza en una negociación que implica la salida de uno de sus jugadores hacia un destino que no suele aparecer en el radar habitual: Letonia. Se trata de una operación que ya está en marcha y que responde tanto a una oportunidad deportiva como a una decisión estratégica del club.

En medio de un mercado marcado por transferencias a ligas tradicionales de Sudamérica o Europa occidental, esta posibilidad toma un rumbo distinto. La propuesta llegó, se analizó y hoy está sobre la mesa como una alternativa real. El cuadro verdolaga evalúa el movimiento con criterio deportivo y financiero, entendiendo que el contexto del jugador y la proyección internacional hacen viable la operación.

El jugador que saldrá de Atlético Nacional rumbo a Letonia

En el desarrollo de la negociación se revela el nombre: Andrés Salazar. El lateral izquierdo es el futbolista que está cerca de dejar Atlético Nacional para convertirse en nuevo jugador del Riga FC, uno de los clubes más competitivos del fútbol letón.

La operación avanza como un negocio en marcha, con diálogos activos entre las partes y buena disposición para cerrar el acuerdo. Para Salazar, el movimiento representa un nuevo salto internacional; para Nacional, una salida que se alinea con la gestión de plantel y mercado.

Riga FC, el destino que apareció en el radar de Andrés Salazar

El interés del Riga FC no es casual. El club letón busca reforzar su defensa con futbolistas que ya tengan experiencia en contextos exigentes y roce internacional. En ese perfil encaja Andrés Salazar, lateral con recorrido, títulos recientes y conocimiento de la competencia continental.

La liga de Letonia, aunque menos mediática, ofrece estabilidad contractual, visibilidad europea y participación constante en torneos UEFA, un atractivo importante para jugadores que buscan consolidarse en el mercado internacional.

Andrés Salazar y su segunda experiencia internacional

De concretarse el fichaje, esta será la segunda experiencia internacional en la carrera de Andrés Salazar. El defensor ya tuvo un paso por Europa cuando jugó para el Heart of Midlothian FC en Escocia durante la temporada 2024-25.

Aquella etapa le permitió adaptarse a un fútbol físico, intenso y con exigencia táctica distinta a la del FPC. Esa experiencia previa es uno de los puntos que hoy valoran desde Letonia y que refuerzan la viabilidad del traspaso.

El regreso a Atlético Nacional y su rol en la temporada 2025

Tras su paso por Escocia, Andrés Salazar regresó a Atlético Nacional y tuvo un 2025 de alta participación. Durante esa temporada disputó 34 partidos oficiales, siendo una pieza recurrente en la rotación del equipo.

Sus números reflejan aporte ofensivo desde el lateral:

2 goles anotados

1 asistencia

Además, su presencia fue constante en un calendario exigente, alternando Liga, Copa y competencias de alta presión.

Los títulos de Andrés Salazar con Atlético Nacional

El 2025 no solo fue importante por la cantidad de partidos. Andrés Salazar hizo parte de dos conquistas relevantes del club:

Superliga 2025

Copa BetPlay 2025

Estos títulos fortalecen su perfil y le dan un respaldo competitivo al momento de salir al mercado. No es un jugador que se va sin recorrido reciente: se marcha como campeón y con protagonismo dentro del plantel.

Por qué Atlético Nacional evalúa la salida de Andrés Salazar

Desde la óptica del club, la operación responde a varios factores. Nacional analiza el equilibrio del plantel, las oportunidades de mercado y el momento del jugador. Salazar llega con experiencia, títulos y minutos, un contexto ideal para una transferencia.

Además, la posibilidad de que el futbolista continúe su carrera en Europa mantiene la proyección internacional del club y refuerza su imagen como plataforma de exportación.

El desafío deportivo para Andrés Salazar en Letonia

Para el lateral izquierdo, el salto al Riga FC implica un reto distinto. Competirá en un entorno nuevo, con otro ritmo de juego y exigencias tácticas específicas. También tendrá la posibilidad de disputar competiciones europeas, un objetivo que suma valor a la decisión.

Letonia representa un mercado menos expuesto, pero con puertas abiertas a ligas mayores del continente, algo que el jugador y su entorno consideran dentro del plan de carrera.

Un movimiento que refleja la dinámica del mercado verdolaga

La posible salida de Andrés Salazar confirma una tendencia: Atlético Nacional no solo exporta a mercados tradicionales, también abre caminos alternativos en Europa. La negociación con Riga FC se mueve bajo esa lógica, buscando beneficio para el club y crecimiento para el futbolista.

El negocio está en marcha y el destino, poco habitual, vuelve a demostrar que el mercado de fichajes puede ofrecer rutas inesperadas. Para Nacional, es gestión; para Salazar, una nueva oportunidad internacional; para el fútbol colombiano, otro nombre que cruza fronteras.