Atlético Nacional empieza a mover fichas con decisión en el mercado de pases y ya tiene muy encaminadas sus dos primeras incorporaciones para la temporada 2026. Mientras avanza el anuncio oficial del experimentado lateral argentino Milton Casco, el club verdolaga también cerró un acuerdo clave por uno de los nombres que más expectativa genera entre los hinchas: Nicolás Rodríguez, extremo colombiano de 21 años que llega procedente de la MLS.

La dirigencia del Rey de Copas de Colombia aceleró gestiones en los últimos días y logró destrabar una negociación que venía trabajándose con sigilo. El objetivo es claro: reforzar el frente ofensivo con perfiles jóvenes, veloces y con margen de crecimiento, tras la salida de piezas importantes en ataque.

Atlético Nacional cerró el acuerdo con Orlando City

El club dueño de los derechos federativos de Nicolás Rodríguez, Orlando City, analizó la propuesta presentada por Atlético Nacional y finalmente dio luz verde al negocio. Las partes acordaron un préstamo por un año, con opción de compra obligatoria bajo determinadas condiciones deportivas.

El valor pactado para ejecutar la compra es de 1,6 millones de dólares por el 60 % del pase del futbolista, una cifra que Nacional considera estratégica por edad, proyección y potencial de revalorización. El acuerdo se cerró con rapidez una vez el jugador manifestó su intención de vestir la camiseta verdolaga.

Desde el entorno del futbolista reconocen que la propuesta de Nacional fue recibida con entusiasmo inmediato. Jugar en el club más laureado del país representa una oportunidad clave para relanzar su carrera y recuperar sensaciones futbolísticas tras un paso irregular por el fútbol estadounidense.

Nicolás Rodríguez: exámenes médicos y llegada a Guarne

El cruce de documentación entre los clubes ya está en marcha y todo apunta a que la operación se oficialice en los próximos días. Nicolás Rodríguez tiene previsto presentarse el sábado 3 de enero, a las 9:00 a. m., en la sede deportiva de Guarne, donde realizará los exámenes médicos de rigor y firmará su contrato.

Una vez completado ese proceso, el extremo se integrará de inmediato a la pretemporada bajo las órdenes del director técnico Diego Arias, quien avaló la llegada del jugador como parte del nuevo modelo ofensivo que pretende consolidar para 2026.

Desde el cuerpo técnico valoran especialmente que el futbolista pueda realizar una pretemporada completa, algo que no logró en su etapa en Estados Unidos.

Los motivos detrás de su salida de la MLS

Según se conoció por parte del representante del jugador, el paso de Nicolás Rodríguez por la MLS estuvo marcado por dificultades ajenas a lo futbolístico. Problemas de visado le impidieron entrenar con regularidad, lo que afectó su continuidad y ritmo competitivo dentro de Orlando City.

Esa situación influyó directamente en su decisión de regresar al fútbol colombiano, donde podrá reencontrarse con ritmo de competencia, confianza y un contexto acorde a su etapa de desarrollo. Hoy, el jugador atraviesa unos días de descanso en su ciudad natal, San José del Guaviare, rodeado de su familia, mientras se ultiman los detalles de su llegada a Medellín.

En su entorno consideran que la elección de Atlético Nacional es la correcta, incluso por encima de una oferta que recibió desde el fútbol español, al entender que el protagonismo inmediato y la exposición en el Verdolaga pueden ser determinantes para su crecimiento.

El contexto del mercado en Atlético Nacional tras la salida de Marino Hinestroza

La partida de Marino Hinestroza dejó un vacío evidente en el frente ofensivo del equipo. Nacional perdió velocidad, desequilibrio y profundidad por banda, virtudes que el cuerpo técnico busca reemplazar con un perfil similar, pero con mayor proyección a mediano plazo.

En ese escenario, la búsqueda no se centró únicamente en nombres consolidados. La estrategia fue clara: apostar por extremos jóvenes, con recorrido reciente en el FPC, capaces de competir desde el primer día y crecer dentro del proyecto deportivo.

Ahí es donde aparece con fuerza el nombre de Nicolás Rodríguez, un jugador que encaja por características, edad y polifuncionalidad.

Quién es Nicolás Rodríguez: edad, origen y características

Nicolás Santiago Rodríguez Calderón es un futbolista colombiano de 21 años, nacido en San José del Guaviare, una región que en los últimos años comenzó a aportar talento al fútbol profesional del país. Se desempeña principalmente como extremo zurdo, aunque puede jugar por ambas bandas, incluso con perfil cambiado.

Su juego se basa en la velocidad, el uno contra uno, la lectura para atacar espacios y la participación constante en el último tercio del campo. No es un extremo decorativo: tiene incidencia directa tanto en goles como en asistencias, algo que Nacional valora especialmente en su reconstrucción ofensiva.

Nicolás Rodríguez y su explosión en Fortaleza CEIF

El gran salto en la carrera de Rodríguez se dio con Fortaleza CEIF, club con el que construyó todo su recorrido en el Fútbol Profesional Colombiano entre 2021 y 2024. Allí fue parte de un proceso sólido que culminó con el ascenso y lo consolidó como uno de los jóvenes más interesantes del torneo.

En un contexto competitivo, ganó minutos, responsabilidad y protagonismo, hasta convertirse en una pieza clave del equipo bogotano.

Sus números en 2024 con Fortaleza CEIF

La temporada 2024 marcó un antes y un después en su carrera profesional:

37 partidos en Liga BetPlay

en 7 goles

5 asistencias

Estos registros lo ubicaron como uno de los extremos jóvenes más productivos del campeonato. No se trató de una aparición esporádica: sostuvo rendimiento durante todo el año y mostró regularidad, madurez táctica y aporte ofensivo constante.

Con este acuerdo, Atlético Nacional da un paso firme en el mercado, apuesta por juventud y proyección, y comienza a darle forma a un plantel que buscará volver a ser protagonista en 2026. El fichaje de Nicolás Rodríguez no solo cubre una necesidad inmediata, sino que proyecta futuro en el frente ofensivo verdolaga.