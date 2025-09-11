En las últimas horas tomó fuerza en la prensa de Medellín la versión de que Santiago Arias Naranjo, futbolista internacional de 33 años, podría vincularse a Atlético Nacional a partir de enero de 2026. El lateral derecho actualmente pertenece al EC Bahía de Brasil, escuadra con la que que aún tiene contrato vigente por cuatro meses más.

Desde el entorno cercano al jugador se conoció que vestir la camiseta del conjunto verdolaga es un sueño personal para él, aunque de momento no lo ve como una posibilidad inmediata.

Prioridades en Atlético Nacional

La periodista de Win Sports, Pilar Velásquez, cercana a las directivas de Atlético Nacional, manifestó en su canal de YouTube que, por ahora, Santiago Arias no hace parte de las prioridades deportivas del club ni su nombre está en la carpeta de contrataciones.

Actualmente, el cuadro verdolaga cuenta para la posición de lateral derecho con Andrés Felipe Román y Joan Castro, además del juvenil Cristian Uribe. En este panorama, Román, de 29 años, habría pedido a las directivas que acepten alguna oferta que pueda llegar en el mercado de fichajes de enero, convencido de que sería su última oportunidad para jugar en el exterior.

El defensor, tras tres años y medio en la institución y cinco títulos obtenidos, considera que su ciclo en Atlético Nacional ya está cumplido. Si finalmente se da su salida, el club buscaría un reemplazo en esa posición. Entre las alternativas se podría contemplar a Santiago Arias, aunque la dirigencia, en cabeza del gerente deportivo Gustavo Fermani, ha dejado entrever que la prioridad pasa por otros nombres.

El interés principal es retener a Alfredo Morelos

Hoy por hoy, la gran prioridad de Atlético Nacional no es el lateral derecho sino la continuidad de Alfredo Morelos, delantero que está a préstamo desde el Santos de Brasil.

El atacante completa año y medio en el club, tiempo en el que ha marcado cerca de 30 goles y ha sido pieza fundamental en la obtención de tres títulos. Además de su rendimiento goleador, ha demostrado liderazgo y compromiso dentro del vestuario.

Tanto el presidente, Sebastián Arango Botero, como el gerente deportivo, Gustavo Fermani, han sido claros en señalar que esta será la primera negociación que el club adelantará con urgencia cuando termine la actual Liga BetPlay. La intención es comprar los derechos deportivos de Morelos de manera definitiva, aunque saben que la operación será costosa y requerirá un esfuerzo financiero importante.

Santi Arias, carrera internacional brillante y deseo de vestirse de Verdolaga

Santiago Arias Naranjo nació en Medellín hace 33 años y públicamente se reconoce como hincha de Atlético Nacional. Sin embargo, su única experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano fue con La Equidad Seguros entre 2009 y 2011, cuando aún era juvenil.

A los 19 años dio el salto al balompié europeo, donde brilló en el Sporting de Portugal y el PSV Eindhoven de Holanda. También pasó por clubes de renombre como el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen de Alemania.

En 2021 sufrió una grave lesión que marcó un antes y un después en su carrera, pues su proceso de recuperación fue largo y su nivel no volvió a ser el mismo. Pese a ello, dejó buenas sensaciones en equipos como el Granada de España y el FC Cincinnati de la MLS. Desde hace año y medio juega en el Sport Club Bahía de Brasil.

Presente y futuro a nueve meses del Mundial

Con la Selección Colombia, Santiago Arias ha cumplido todos los procesos: Sub-17, Sub-20 y la categoría absoluta. Ha participado en dos Mundiales de Fútbol de mayores, además de otros dos juveniles. En el jugador estpa la enorme expectativa en este momento de ser convocado nuevamente para la cita de orbital de 2026, dependiendo de la decisión del cuerpo técnico en cabeza de Néstor Gabriel Lorenzo.

Más allá de lo deportivo, Arias es valorado por su liderazgo, disciplina y perfil bajo, aspectos que lo convierten en un referente positivo dentro de cualquier vestuario.

Aunque su deseo personal es jugar en Atlético Nacional, el lateral no tiene prisa para ello. Esperará que finalice su vínculo contractual con el Bahía en diciembre para analizar con calma las distintas opciones que se le presenten en el mercado.