El mercado de fichajes vuelve a mover piezas alrededor de futbolistas colombianos con recorrido internacional, y uno de los nombres que empieza a tomar protagonismo es el de Santiago Arias. El lateral derecho, habitual en las convocatorias de la Selección Colombia, quedó como agente libre tras finalizar su etapa en el fútbol brasileño y hoy aparece en el radar de un club histórico del continente, lo que complica seriamente las aspiraciones de Atlético Nacional.

Arias, con una carrera consolidada y experiencia en ligas de alta exigencia, se encuentra ante una decisión clave en el tramo final de su trayectoria profesional, con el Mundial de 2026 como objetivo de fondo.

Racing de Avellaneda toma ventaja y acelera gestiones

Desde territorio argentino se conoció que Racing Club avanzó con decisión y hoy corre con ventaja en la carrera por el lateral colombiano. El técnico Gustavo Costas lo considera una pieza ideal para fortalecer su esquema, apoyado también en antecedentes positivos del club con jugadores colombianos en los últimos años.

A sus 33 años, Arias viene de disputar 35 partidos en 2025 en el fútbol brasileño, con un gol anotado y un rendimiento sostenido. Su hoja de vida respalda el interés: dos Copas del Mundo, tres Copas América y una extensa experiencia internacional que sigue teniendo peso en el mercado.

Un pedido directo de Gustavo Costas

Para el entrenador de Racing, lo de Arias no se trata de un simple sondeo: el movimiento responde a la necesidad explícita de reforzar el sector derecho con un jugador de jerarquía, liderazgo y bagaje internacional.

Costas busca reemplazar a sus dos laterales derechos habituales que saldrán del club; el uruguayo Gastón Martirena, y el argentino Facundo Mura.

El perfil de Santiago Arias encaja con exactitud en esa búsqueda. Su capacidad para competir en escenarios de alta presión, sumada a su regularidad reciente, lo convierten en una opción prioritaria para el proyecto deportivo que se está armando al otro lado de la cordillera.

El deseo de Atlético Nacional y un escenario complejo

El nombre de Santiago Arias siempre ha estado ligado al entorno de Atlético Nacional. En el club verdolaga conocen su identificación como hincha y la ilusión, nunca concretada, de verlo vestir esa camiseta en el Fútbol Profesional Colombiano.

Desde Medellín ya existieron contactos para manifestarle el interés, especialmente ante la posibilidad de movimientos en la banda derecha. Sin embargo, la irrupción fuerte de Racing modifica el panorama. En términos deportivos, la Liga Argentina ofrece hoy mayor exposición internacional y un nivel competitivo que seduce al jugador, sobre todo pensando en mantenerse vigente para la Selección Colombia.

Una trayectoria que respalda la expectativa

A lo largo de su carrera, Santiago Arias acumula 406 partidos oficiales, con 18 goles y 38 asistencias, cifras más que destacadas para un lateral de perfil equilibrado. Su etapa más sólida la vivió en el PSV Eindhoven, donde fue titular indiscutido y protagonista en competiciones europeas.

Posteriormente sumó experiencias en el Atlético de Madrid, además de pasos por Alemania, España, Estados Unidos y Brasil, construyendo un recorrido que hoy le permite elegir con criterio su próximo destino.

Semanas decisivas para definir su futuro

El futuro de Santiago Arias empieza a resolverse en un momento determinante. Con el reloj corriendo hacia 2026, el lateral prioriza continuidad, protagonismo y competencia de alto nivel. Atlético Nacional mantiene la ilusión, pero Racing presiona y, por ahora, parece llevar la delantera.

Las próximas semanas serán claves para saber si el sueño verdolaga puede sostenerse o si el defensor colombiano continuará su carrera en el fútbol argentino, en un nuevo desafío internacional.