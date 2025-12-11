Atlético Nacional entra en una etapa clave de su planificación deportiva. Aunque el equipo quedó eliminado de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, aún deberá disputar la final de la Copa BetPlay ante el Independiente Medellín, un clásico que cerrará oficialmente su temporada. Sin embargo, para la afición Verdolaga, el balance general del año ya está marcado: no se alcanzaron los grandes objetivos, que eran la búsqueda del campeonato local y la participación destacada en la Copa Libertadores.

Con ese telón de fondo, la alta dirigencia del club tomó la determinación de acelerar el mercado de fichajes. El reto es conformar una nómina competitiva para 2026, con mayores señales de jerarquía, regularidad y liderazgo en todas las líneas. En ese escenario aparecieron tres nombres que ilusionan a la hinchada: Santiago Arias, Juergen Elitim y Johan Rojas, cada uno con características distintas y con negociaciones que avanzan a ritmos particulares.

Santiago Arias: un sueño Verdolaga que vuelve a tomar fuerza

El lateral derecho de 33 años, Santiago Arias, quedó oficialmente como agente libre después de cerrar su etapa en el Bahía de Brasil, donde no tuvo la continuidad esperada. La noticia corrió rápido en el entorno futbolero, especialmente en los pasillos de Atlético Nacional, donde siempre ha existido interés por el jugador, declarado hincha del club y con el anhelo pendiente de vestir profesionalmente la camiseta Verdolaga.

Nacional ya se comunicó con el futbolista para expresarle el deseo de sumarlo como refuerzo. Más allá de lo emocional, la movida también coincide con un momento clave para Arias, pues su nombre sigue siendo considerado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026. El entrenador ha sido directo: necesita que el jugador sume minutos y vuelva a tener ritmo competitivo de primer nivel.

El análisis deportivo pasa por un detalle fundamental: la situación contractual y deportiva de Andrés Felipe Román, hoy lateral derecho titular de Nacional. El club evalúa una posible venta del jugador, operación que está bastante adelantada Si Román sale, Arias vería con muy buenos ojos llegar al equipo.

Si Román se queda, la realidad cambia: Arias priorizaría destinos donde tenga titularidad asegurada, factor clave de cara a la cita mundialista.

Juergen Elitim: talento internacional con complejidades salariales

El mediocampista colombo-alemán Juergen Elitim, de 26 años, es una de las cartas más ambiciosas que persigue Nacional. Actualmente pertenece al Legia Varsovia, donde es pieza clave y el principal volante creativo del club. Su regularidad, su madurez futbolística y su impacto en el juego lo han convertido en un futbolista altamente valorado dentro y fuera de Polonia.

Elitim nació en Cartagena, pero creció futbolísticamente en el exterior, pasando por divisiones de España, Inglaterra y finalmente consolidándose en el Legia. Esto, sumado a su excelente presente, eleva su salario a cifras que en Colombia solo unos pocos clubes pueden igualar.

Pese a ese panorama, Nacional se resiste a descartar la operación. El club busca un volante creativo que lidere el juego para 2026, y Elitim es uno de los nombres mejor evaluados por la dirección deportiva. La negociación no es sencilla: el jugador tiene contrato vigente, su nivel es alto y su salario un desafío.

Aun así, la institución Verdolaga prepara una propuesta y continúa trabajando en alternativas que permitan, al menos, formalizar una oferta que pueda atraer al futbolista.

Johan Rojas: la negociación que más avanza… pero con un obstáculo mayor

El tercer nombre en carpeta es el extremo antioqueño Johan Rojas, de 23 años, jugador perteneciente a Rayados de Monterrey. Su situación es distinta: la parte contractual con Nacional ya está acordada. Rojas quiere jugar en Nacional, es hincha del club y su deseo es firme. La comunicación entre el jugador y la dirigencia Verdolaga ha sido constante y positiva. Sin embargo, el problema es Monterrey.

El club mexicano no vería con buenos ojos que el creativo regrese al fútbol colombiano, principalmente porque consideran que otros mercados —Argentina, Brasil o incluso otros equipos de México— lo exponen mejor a nivel competitivo, lo que podría revalorizarlo más a futuro.

Rojas viene de una cesión en Necaxa, donde no seguirá. Ha recibido ofertas de al menos dos clubes mexicanos, uno argentino y uno brasileño. Y aunque Monterrey está dispuesto a un nuevo préstamo, desea que el jugador permanezca en mercados más exigentes.

En conversación con Nacional, Rayados no ha cerrado la puerta. Pero sí ha dejado claro que el club colombiano arranca desde atrás en la carrera por el fichaje. Aun así, Nacional insiste: el deseo del jugador es un argumento importante, y el club espera que esto pese en la decisión final.

Una hoja de ruta agitada para Nacional

El mercado Verdolaga se mueve a gran velocidad. La búsqueda de Arias, Elitim y Rojas responde a tres necesidades claras:

Mayor jerarquía en la zona defensiva

Un generador de juego determinante

Un desequilibrante con proyección

El club trabaja en cada frente con distinta intensidad, consciente de lo complejo que es competir económicamente en el mercado internacional. Pero la prioridad es clara: Nacional quiere armar un equipo a la altura de 2026, un año en el que la exigencia será máxima y la afición pedirá resultados inmediatos.

El ruido del mercado apenas comienza.