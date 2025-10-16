El Comité Disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano impuso una fuerte sanción a Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, tras los hechos ocurridos en el duelo frente a Boyacá Chicó. La decisión surge luego de que el atacante simulara una falta dentro del área, acción que derivó en un penal sancionado por el árbitro Jairo Mayorga con apoyo del VAR.

La investigación y la resolución disciplinaria

El Comité analizó el informe remitido por la Comisión Arbitral Nacional (CAN), que revisó el video oficial del encuentro disputado el 6 de octubre de 2025. En su concepto, la acción del minuto 90+1 fue catalogada como simulación, dado que, aunque existió contacto, este no constituyó falta conforme al reglamento y fue magnificado por el jugador, lo que indujo al árbitro a un error decisivo.

Con base en la resolución No. 103 de 2025, se determinó una suspensión de dos semanas y una multa de 60 SMMLV, equivalentes a $85.410.000. La sanción se fundamenta en el literal f) del artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU), que sanciona la simulación o cualquier conducta que busque engañar al cuerpo arbitral.

La defensa de Atlético Nacional

Durante el proceso, el club verdolaga y el jugador tuvieron oportunidad de presentar sus descargos. Atlético Nacional argumentó que la decisión del árbitro se produjo tras un proceso reglamentario con revisión del VAR, negando cualquier dolo por parte del atacante. Además, el equipo sostuvo que las declaraciones de Morelos después del partido no podían considerarse prueba disciplinaria válida.

Sin embargo, el Comité concluyó que la denuncia fue presentada dentro del plazo legal de 48 horas y que existían suficientes elementos para establecer la intención del jugador de inducir a error al árbitro. En consecuencia, se impuso la sanción en el rango mínimo previsto, ordenando el pago de la multa en un plazo máximo de 20 días ante la Dimayor. En caso de incumplimiento, Morelos quedará inhabilitado y el club podría ser sancionado con deducción de puntos.

“100% penal, ya tenía la posición ganada”, Alfredo Morelos, jugador de Nacional.#MuchoMásFútbol pic.twitter.com/TtzhkiZKT8 — Win Sports (@WinSportsTV) October 6, 2025

Las consecuencias deportivas para Alfredo Morelos

El delantero no podrá ser tenido en cuenta por Diego Arias para los compromisos ante Deportivo Pasto este sábado 18 de octubre, e igualmente el clásico paisa frente a Independiente Medellín el 26 del mismo mes. Su regreso a la competencia en la Liga BetPlay 2025-II solo sería posible en noviembre, una vez cumplido el periodo de suspensión.

Las declaraciones de Alfredo Morelos

Tras la victoria 2-1 de Atlético Nacional sobre Boyacá Chicó, Morelos reconoció ante Win Sports que había buscado provocar la falta sancionada como penal.

“Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe, porque yo hablo con él y le digo: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente siento el contacto y me tiro”, afirmó el atacante. Añadió además: “Yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti”.

Estas declaraciones fueron clave para que el Comité confirmara la intención del jugador, reforzando la decisión de aplicar la sanción económica y deportiva.