Atlético Nacional no vive días fáciles. La caída 1-2 ante Santa Fe en la tercera fecha de los cuadrangulares aumentó la tensión alrededor del equipo y provocó una fuerte reacción en la tribuna del estadio Atanasio Girardot. La afición expresó su molestia con abucheos y reclamos, resultado de una racha sin triunfos que ya alcanza los seis partidos oficiales.

En medio de ese contexto, el técnico Javier Gandolfi enfrentó los micrófonos y no esquivó el tema. Respondió con sinceridad a las críticas del entorno y dejó claro que comprende el sentir del hincha, aunque también defendió el trabajo que se hace en el día a día con el grupo.

La racha que enciende las alarmas en Atlético Nacional

Con tres fechas disputadas en los cuadrangulares, Nacional aún no ha ganado. Empató con Once Caldas (0-0), repitió marcador con Millonarios (0-0) y cayó con Santa Fe en casa. Antes de eso, ya había acumulado derrotas en la fase final del todos contra todos ante Águilas Doradas (2-1) y Junior (2-3), además de un tropiezo en Copa Libertadores frente al Club Nacional de Football (1-0).

Esta seguidilla ha frenado el impulso del equipo en el torneo local y en el plano internacional, encendiendo cuestionamientos sobre el momento colectivo, el planteamiento táctico y la falta de contundencia ofensiva. Las críticas no se hicieron esperar y en el Atanasio, tras el partido ante Santa Fe, la incomodidad fue evidente.

El mensaje de Gandolfi: autocrítica y compromiso

Javier Gandolfi fue directo en su respuesta al ser consultado por los reclamos de los hinchas: “Cualquier respuesta que dé no va a llenar al hincha, es la realidad. Es entendible. Somos los primeros que entrenamos para ganar. No existe un jugador ni un entrenador en el mundo que se entrene para perder. Hoy estamos en esta racha negativa”.

El técnico dejó ver que comprende la frustración de los seguidores y asumió su cuota de responsabilidad. Pero también quiso dejar un mensaje de respaldo a su grupo de trabajo. «La convicción y las ganas de salir de esta situación están y mañana ya trabajaremos para el siguiente partido», aseguró.

Atlético Nacional genera, pero no concreta: el diagnóstico del DT

En su análisis, Gandolfi insistió en que el equipo no ha sido superado en el juego, sino que ha pagado caro su falta de efectividad. “Creo que seguimos creando situaciones claras de gol y no convertimos. No podemos trasladar el funcionamiento en el resultado y eso te va a afectar directamente”, expresó.

Según el entrenador, hay un esfuerzo visible que no se refleja en el marcador y que termina generando frustración tanto en el cuerpo técnico como en los futbolistas. “Hablaría distinto si en el día a día tenemos partidos en que nos pasan por arriba y el equipo sufre, pero eso no pasa. Por eso estoy convencido de lo que digo y de trabajar en el siguiente partido”, agregó.

Un equipo sin margen de error en lo que viene de la Liga BetPlay

El panorama en el cuadrangular es complicado. Atlético Nacional quedó en el fondo del grupo con solo dos puntos en tres partidos y ahora deberá sumar en condición de visitante si quiere mantener opciones de clasificar. El margen de error es mínimo y la presión se siente en cada jornada.

Más allá de lo matemático, el equipo necesita una respuesta anímica urgente. Recuperar la confianza, mejorar en la definición y volver a conectar con la hinchada son tareas prioritarias para un grupo que, pese a todo, sigue convencido de que puede revertir la situación.

El vínculo con la hinchada, en un momento delicado

Las palabras de Gandolfi reflejan la intención de mantener un lazo de respeto con los seguidores del club. “Al hincha hoy hay que pedirle perdón porque no estamos logrando los resultados”, afirmó, dejando claro que entiende el descontento, pero que también espera apoyo en este tramo decisivo.

Nacional no vive una crisis definitiva, pero sí una etapa compleja que puede marcar el destino de su semestre. El camino a seguir depende de lo que ocurra en los próximos partidos y de la capacidad del equipo para transformar las críticas en motivación. En el Atanasio se escuchó el reclamo, ahora toca responder en la cancha.