Atlético Nacional ya puso punto final a una de las novelas más extensas de su mercado de fichajes. Este viernes se concretó oficialmente la venta de Marino Hinestroza a Boca Juniors, operación que durante varios días mantuvo en pausa cualquier movimiento del club verdolaga para reforzar el costado derecho del ataque. Lo que parecía un trámite sencillo a finales de diciembre entró en zona de congelamiento durante los primeros días de enero, generando incertidumbre tanto en la dirigencia como en el cuerpo técnico.

Con el negocio ya cerrado y el extremo vallecaucano listo para viajar a Buenos Aires en las próximas horas, Atlético Nacional activó con fuerza su plan para encontrar al futbolista que ocupe una de las posiciones más sensibles de su actual plantilla. La salida de Hinestroza no es menor: se marcha uno de los jugadores más desequilibrantes, cotizados y determinantes del equipo.

Una posición clave que exige jerarquía inmediata

Para cubrir ese sector del campo, Nacional ya aseguró la llegada del joven Nicolás Rodríguez, procedente del Orlando City de la MLS. Sin embargo, desde la interna del club siempre se tuvo claro que el extremo de 21 años llegaría como alternativa y proyecto a futuro, no como titular indiscutido.

La prioridad del cuerpo técnico es sumar un extremo por derecha con experiencia, recorrido y capacidad de asumir responsabilidad inmediata, especialmente pensando en los retos internacionales de la temporada. En ese contexto, el club ha avanzado con fuerza en al menos cuatro nombres concretos, mientras otros continúan en carpeta como planes alternativos.

Javier “Cangrejo” Cabrera, una opción madura y posible

Uno de los nombres que más consenso genera en la mesa directiva es el de Javier Cabrera, extremo uruguayo de 33 años que actualmente pertenece a Peñarol. Se trata de un futbolista con amplio recorrido, inteligencia táctica y una notable capacidad para ocupar el flanco derecho del ataque.

En Atlético Nacional valoran especialmente su madurez, su buena pegada y su entendimiento del juego. Además, el negocio es viable, ya que desde Uruguay están abiertos a negociar un préstamo por un año, fórmula que encaja con las condiciones económicas del club paisa.

La principal duda en torno a Cabrera pasa por su estado físico. En 2025 sufrió una grave lesión de ligamentos y, aunque ya está recuperado, aún le falta ritmo competitivo. Nacional evalúa con cautela este aspecto antes de avanzar a fondo.

Nelson Quiñónes, el perfil más parecido a Hinestroza

Otro nombre que genera ilusión es el de Nelson Quiñónes, extremo colombiano de 23 años que milita en el Houston Dynamo de la MLS. En el fútbol colombiano dejó una grata impresión durante su paso por Once Caldas, y en Nacional lo consideran el jugador con características más similares a Marino Hinestroza.

Potente, atrevido y fuerte en el uno contra uno, Quiñónes puede jugar por ambos costados del ataque, aunque se ha desempeñado con mayor frecuencia por izquierda. Su principal obstáculo es contractual: tiene un año más de vínculo en la MLS y Houston, en principio, no está dispuesto a negociarlo a préstamo, lo que complica cualquier avance inmediato.

Luis Angulo Sevillano, voluntad total pero cifras elevadas

En la lista también aparece Luis Angulo Sevillano, veloz atacante nariñense que pertenece a Central Córdoba de Argentina. El futbolista sostuvo conversaciones directas hace cerca de un mes con Gustavo Fermani, gerente deportivo de Nacional, y dejó clara su postura: por él, estaría entrenando en Medellín de inmediato.

No obstante, su fichaje presenta obstáculos importantes. Dos clubes brasileños, Athletico Paranaense y Coritiba, están dispuestos a comprar parte de su ficha, actualmente tasada en 5 millones de dólares. Ante ese escenario, Nacional mantiene el freno de mano activado y evalúa si vale la pena entrar en una puja económica de alto calibre.

Diego Valoyes, el sueño complejo del mercado

Para buena parte de la hinchada verdolaga, el nombre de Diego Valoyes despierta ilusión inmediata. El extremo cartagenero de 29 años, actualmente en Juárez FC de la Liga MX, dejó una huella profunda durante su etapa en Talleres de Córdoba, rendimiento que incluso lo llevó a la Selección Colombia.

Desde su llegada a México, su nivel no ha sido el esperado y el propio jugador busca un cambio de aire. Juárez FC está dispuesto a negociarlo a préstamo, pero en Nacional se encontraron con una barrera difícil de superar: su salario actual es inalcanzable para el mercado colombiano, y en un primer contacto el jugador no mostró mucha disposición a ajustarse económicamente.

Opciones alternativas que ganan terreno

Ante la complejidad de las negociaciones principales, Atlético Nacional ya empezó a explorar caminos más realistas. En ese contexto, los nombres de Santiago Moreno (Fluminense) y Emerson Batalla (Talleres) aparecen como opciones que podrían ajustarse mejor a la realidad financiera del club.

Ambos futbolistas podrían salir a préstamo de sus respectivos equipos y no verían con malos ojos ajustar sus pretensiones económicas para regresar al fútbol colombiano.

Cristian Barrios vuelve a escena

En las últimas horas, volvió a aparecer con fuerza el nombre de Cristian Barrios, uno de los preferidos de la dirigencia verdolaga. Nacional ya lo había buscado hace un par de semanas, pero el jugador avanzó en negociaciones con Junior, operación que parecía cerrada y que finalmente se enfrió.

Ante ese nuevo panorama, en el entorno de Nacional se reactivó una “llamita de fe”. El club espera retomar conversaciones con América de Cali para explorar la posibilidad de adquirir un porcentaje de su ficha y sumar un futbolista que encaja plenamente en el perfil buscado.