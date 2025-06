Atlético Nacional inició los cuadrangulares semifinales con un panorama que genera más dudas que certezas. Jugó dos partidos, no marcó goles y apenas sumó dos puntos. Primero igualó 0-0 con Once Caldas en el Atanasio y luego repitió el marcador en su visita a Millonarios en El Campín. Para el equipo más goleador del Todos contra Todos, el cambio ha sido radical.

Sin embargo, Javier Gandolfi mantiene la tranquilidad. El técnico de Nacional se refirió a la sequía ofensiva después del duelo ante Millonarios y, lejos de sonar alarmado, explicó por qué está convencido de que el gol volverá y lo hará en el momento clave.

Atlético Nacional y un contraste con los números del Todos contra Todos

Durante el Todos contra Todos, Atlético Nacional fue el equipo más goleador de la Liga BetPlay: 37 tantos en 20 partidos. Su promedio ofensivo era de casi dos goles por juego, con actuaciones destacadas en ataque y una propuesta que priorizaba el juego directo y la presión alta.

Ahora, en los cuadrangulares, no ha logrado marcar. Contra Once Caldas generó varias opciones, pero le faltó eficacia. Ante Millonarios, el partido fue cerrado, con pocas situaciones y mucho respeto táctico. Pese a ello, el DT mantiene la convicción en su idea.

Las palabras de Gandolfi tras el 0-0 en El Campín

En rueda de prensa, Gandolfi fue consultado directamente sobre la sequía ofensiva del equipo. Su respuesta fue amplia, directa y con un tono optimista que busca transmitir seguridad:

«La sequía goleadora me ocupa. La realidad es que en el Todos contra Todos fuimos el equipo más goleador (37 goles en 20 partidos) y hoy estamos pasando por esa transición negativa al no convertir. Lo que me deja tranquilo es que el equipo sigue generando. Hoy no tantas, al ser un partido tan cerrado y de tanto respeto, pero en el pasado el equipo remató 25 veces al arco y tuvo 7 mano a mano. Estoy seguro que se va a abrir el arco y se va a abrir en el momento justo para darnos la posibilidad de estar donde queremos estar».

Su declaración pone el foco en el funcionamiento general más que en el resultado inmediato. Aunque reconoce la falta de goles, insiste en que el equipo está creando opciones y que eso terminará reflejándose en el marcador.

El impacto de la falta de gol en el grupo

Los dos empates sin goles dejan a Atlético Nacional en una situación de riesgo dentro del grupo. Si bien no ha perdido, tampoco ha sumado la ventaja que necesita para consolidarse como líder. La presión aumentará a medida que avancen las fechas y los goles no aparezcan.

En ese contexto, la confianza del entrenador es clave. Gandolfi intenta blindar al grupo del ruido externo y apuesta a que el trabajo termine por dar resultados. Sabe que Atlético Nacional tiene el plantel y las herramientas para revertir la situación.

Un llamado a la paciencia de la hinchada verdolaga

Lo dicho por Javier Gandolfi también puede interpretarse como un llamado a la hinchada y al entorno del club. La expectativa por el rendimiento del equipo es alta, pero el DT insiste en que no se puede caer en la desesperación. Confía en que las oportunidades volverán a transformarse en goles y que el momento decisivo llegará con contundencia.

«Estoy seguro de que el arco se va a abrir y se va a abrir en el momento justo», repitió. Esa es su apuesta: que Nacional llegue a su punto máximo de eficacia justo cuando más lo necesita.

Lo que viene para Atlético Nacional

Atlético Nacional ahora deberá afrontar los partidos más exigentes del grupo con la necesidad de sumar victorias. Son un par de cruces con Santa Fe. Ya no hay mucho margen para empates, y el gol será fundamental. Javier Gandolfi trabaja con la esperanza de recuperar esa versión goleadora que lo caracterizó en la primera parte del campeonato.

El mensaje es claro: hay ocupación, pero no desesperación. Y mientras el DT sostenga esa calma, el grupo tendrá la responsabilidad de responder con goles en la cancha.