El mercado de fichajes en Colombia empieza a tomar temperatura mientras se acerca el cierre de los cuadrangulares. En este contexto, Atlético Nacional vuelve a ser protagonista de los rumores, no solo por su necesidad deportiva inmediata, sino también por la planificación del proyecto que pondrá en marcha desde el primer semestre del 2026. Con un panorama competitivo que obliga a reconstruir varias zonas del plantel, el club ya analiza alternativas para reforzar el frente de ataque.

Un nueve en carpeta para el proyecto 2026

La prioridad Verdolaga es asegurar un delantero que pueda asumir el rol de suplente directo de Alfredo Morelos, cuya continuidad es incierta y depende de decisiones ajenas al club. Con este escenario en el horizonte, uno de los nombres que empezó a circular con fuerza es el de Mauro Manotas, atacante colombiano de 30 años que desde hace varios años compite en el exterior. Su nombre llegó a la mesa de Nacional tras ser ofrecido por empresarios argentinos, convirtiéndose en una opción real para el 2026.

Manotas, entre Cali y Nacional

Durante los últimos días se habló de conversaciones entre Mauro Manotas y el Deportivo Cali, institución que también busca un nuevo atacante. No obstante, ese camino se habría enfriado, dejando a Nacional como el destino más probable en caso de que las negociaciones avancen. El jugador viene de competir con Atlas en la Liga MX, donde, pese a sus pocos minutos, logró anotar tres goles en siete partidos, un promedio que mantiene su vigencia goleadora. Ya se despidió del club mexicano y, como agente libre, escucha ofertas para su próxima etapa profesional.

Trayectoria de Mauro Manotas Páez

Uniautónoma F.C. (2013–2015)

Houston Dynamo S.C. (2015–II)

Rio Grande Valley F.C. (2016–I)

Houston Dynamo S.C. (2016–2020)

Club Tijuana (2021–2022)

Atlas (2023–2025)

Manotas, opción Verdolaga si no prospera lo de Chicho Arango

El panorama ofensivo de Nacional tiene un factor determinante: Alfredo Morelos pertenece al Santos de Brasil, club que no renovará el préstamo y exige 3 millones de dólares por su pase, cifra que Nacional no pagará. Este escenario impulsa aún más la búsqueda de un delantero de jerarquía, donde Chicho Arango aparece como la operación prioritaria.

Chicho Arango: el objetivo principal para 2026

En el club consideran a Chicho Arango como el candidato ideal para reemplazar a Morelos por su perfil competitivo: gol, experiencia internacional, liderazgo y una marcada identificación con el equipo. El delantero cuenta con un recorrido sólido por ligas como la portuguesa, la mexicana y la MLS, donde brilló con Los Angeles FC, Real Salt Lake y San Jose Earthquakes. En caso de regresar al país, sería su tercer club en el Fútbol Profesional Colombiano tras sus pasos por Envigado FC y Millonarios.

Volver a Colombia sería un movimiento cargado de significado futbolero para el jugador y una apuesta de peso para Nacional. Mientras tanto, la carpeta Verdolaga se mueve: si lo de Arango no avanza, Mauro Manotas se mantiene como alternativa real para la zona ofensiva.