La etapa de Javier Gandolfi en Atlético Nacional habría tenido su punto final. En medio de rumores sobre su salida, los números del entrenador argentino se convierten en el punto central para entender qué ha pasado y cómo se perfila el cierre de su ciclo.

Con 51 partidos dirigidos, Gandolfi ha dejado una huella marcada por un título, clasificaciones parciales y también frustraciones. Su balance es de 22 victorias, 17 empates y 12 derrotas, cifras que lo ubican con un rendimiento del 54.24% en todas las competencias oficiales que ha disputado.

Los números de Atlético Nacional con Gandolfi como DT

El ciclo del DT argentino que reemplazó a Efraín Juárez tiene 51 partidos entre Liga, Copa, Superliga y Libertadores.

22 victorias

17 empates

12 derrotas

1 título

Competencias:

Superliga 2025: CAMPEÓN

CAMPEÓN Conmebol Libertadores: eliminado por Sao Paulo en octavos de final

eliminado por Sao Paulo en octavos de final Liga BetPlay 2025-1: Eliminado en cuadrangulares

Eliminado en cuadrangulares Copa BetPlay: clasificado a cuartos de final.

clasificado a cuartos de final. Liga BetPlay 2025-2: El equipo está séptimo en la Fecha 11.

El equipo está séptimo en la Fecha 11. RENDIMIENTO: 54.24%

El título que dejó el paso de Javier Gandolfi por Atlético Nacional

En este recorrido, el logro más destacado de Atlético Nacional con Gandolfi fue la obtención de la Superliga 2025, un trofeo que le permitió arrancar con respaldo y confianza en la hinchada verdolaga, derrotando a Atlético Bucaramanga. Fue el único campeonato que logró en su ciclo, demostrando que supo responder en una final de alta exigencia.

Ese título, sin embargo, contrasta con lo que ocurrió en otros torneos, donde Nacional no logró extender su protagonismo hasta las fases definitivas, dejando dudas sobre la regularidad de su gestión.

Los resultados en torneos internacionales y locales con Gandolfi

El desempeño en la Conmebol Libertadores fue uno de los puntos más criticados. El cuadro verdolaga quedó eliminado en los octavos de final frente a Sao Paulo, en una serie recordada por los penaltis fallados y la expulsión de Edwin Cardona.

En la Liga BetPlay 2025-1, Nacional llegó hasta los cuadrangulares semifinales, donde no consiguió avanzar a la final. En la actual Liga BetPlay 2025-2, tras 11 jornadas disputadas, el equipo se ubica séptimo en la tabla, dentro del grupo de clasificados pero sin gran margen de error.

La Copa BetPlay como oportunidad vigente

La Copa BetPlay ha sido otro escenario de competencia para Gandolfi. Bajo su mando, Nacional alcanzó los cuartos de final y mantiene vivas sus aspiraciones de conseguir un título en este semestre. Este torneo aparece como una oportunidad para darle un cierre positivo a su ciclo, especialmente si la dirigencia toma la decisión de un cambio en el banquillo.

Un balance numérico que genera debate en la hinchada de Atlético Nacional

El 54.24% de rendimiento es un número que refleja competitividad, pero no contundencia. En un club como Atlético Nacional, donde la exigencia es máxima y la presión por títulos constantes es parte de la historia, el balance deja sensaciones encontradas.

Algunos ven en Gandolfi un proyecto que podría consolidarse con más tiempo, mientras que otros consideran que las caídas en momentos claves justifican un relevo.

El capítulo polémico de los 4 extranjeros en cancha para Atlético Nacional

Uno de los episodios más recordados del ciclo Gandolfi fue el error en el partido contra Bucaramanga, cuando Atlético Nacional alineó simultáneamente a cuatro jugadores extranjeros: Camilo Cándido, Juan Bauzá, Facundo Batista y Billy Arce.

El fallo reglamentario significó la inminente pérdida de los puntos en la mesa y una multa económica superior a los 20 millones de pesos. Gandolfi reconoció públicamente el error y asumió la responsabilidad, pero el hecho intensificó las críticas hacia su gestión y su cuerpo técnico.

Presión y futuro de Atlético Nacional

La presión sobre Gandolfi es alta. Los hinchas esperan títulos y resultados inmediatos, y la dirigencia debe decidir si mantiene el proceso o si abre un nuevo capítulo. La decisión sería lo primero, todavía pendiente de hacerse oficial. Lo cierto es que el ciclo del entrenador argentino se encuentra en una etapa decisiva. Atlético Nacional, con su exigencia histórica, enfrenta otra encrucijada deportiva. Y la figura de Javier Gandolfi está en el centro de la conversación.