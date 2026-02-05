En Atlético Nacional siguen moviéndose con cautela, pero con claridad, en un cierre de mercado que no ha sido sencillo. Las salidas casi consecutivas de Juan José Arias y Royer Caicedo, dos jóvenes valores que dejaron réditos económicos importantes, obligaron al club a reaccionar rápido en una zona sensible: la zaga central. Sin embargo, ante la dificultad para cerrar un nombre de recorrido que encajara en las condiciones del mercado, el Verdolaga optó por una decisión estratégica que combina repesca, cantera y margen de maniobra para lo que resta de la ventana de pases y transferencias en Colombia.

Una solución interna sin cerrar la puerta a un refuerzo más

En el Rey de Copas entendieron que el contexto exigía pragmatismo. Las negociaciones por defensores con experiencia se fueron tornando complejas, bien fuera por costos, tiempos o escenarios contractuales poco favorables. Por eso, la dirigencia y el cuerpo técnico resolvieron reforzar la zona desde adentro, sin descartar del todo la llegada de un central con mayor recorrido si el mercado lo permite.

En ese escenario aparece la figura de Néider Parra, zaguero central de 20 años, quien fue notificado en las primeras horas de este jueves para regresar de inmediato a Medellín y sumarse al plantel profesional de Atlético Nacional.

Néider Parra, repesca clave en un momento puntual

Parra venía desarrollando un proceso sólido en Real Cundinamarca, equipo de la Segunda División donde actuaba a préstamo. El defensor, nacido en el Urabá antioqueño, dejó muy buenas sensaciones la temporada pasada y ya había sumado minutos en el arranque del presente año, con proyección clara para seguir creciendo como titular.

No obstante, Nacional hizo uso de la habitual cláusula de repesca que incluye en los contratos de sus juveniles cedidos. El club verdolaga pagará una compensación económica a Real Cundinamarca por la interrupción del préstamo y por el desarrollo deportivo del jugador, una fórmula común en este tipo de operaciones.

Parra se pondrá de inmediato a disposición del DT Diego Arias y llega con opciones reales de competir como central por derecha, en una puja directa con Simón García, quien apenas lo supera por seis meses en edad, aunque cuenta con mayor rodaje en Primera División. En la interna hay satisfacción plena con la decisión, pues el club confía en sus condiciones y proyección.

Fabio Martínez, otro movimiento que refuerza la apuesta por la cantera

La segunda decisión apunta directamente al trabajo formativo. Fabio Martínez, zaguero central de 19 años, comenzará en breve entrenamientos con el plantel profesional. El defensor, nacido en Sincelejo y con 1.90 metros de estatura, es zurdo, fuerte en el duelo individual y con buen anticipo en los duelos.

Martínez venía siendo seguido de cerca por el club y ya fue notificado de su ascenso definitivo. Su perfil natural es el costado izquierdo, aunque en divisiones menores actuó por ambos lados de la zaga. En cuanto a consideración deportiva, arranca un escalón por detrás de William Tesillo, César Haydar, Simón García y el propio Néider Parra, pero su incorporación es vista como una inversión a corto y mediano plazo.

Un detalle no menor es que, al ser categoría 2006, no ocupa cupo de inscripción en Dimayor, lo que le da flexibilidad administrativa al club.

Cantera como respaldo y mercado aún bajo análisis

Con estos movimientos, Atlético Nacional da prácticamente por resuelto el tema de los centrales para el primer semestre. El club exploró alternativas en el exterior con futbolistas colombianos, pero los escenarios no prosperaron y el Verdolaga decidió respaldarse, una vez más, en una cantera históricamente reconocida por producir zagueros de nivel internacional.

Por ahora, Nacional se cubre, gana tiempo y mantiene abiertas las opciones. La repesca de Parra y el ascenso de Martínez no solo responden a una necesidad inmediata, sino que reafirman una política que, en momentos clave, ha sido una de las mayores fortalezas del club.